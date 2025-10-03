۱۱/مهر/۱۴۰۴
Friday 03 October 2025
۲۳:۴۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
3
3
بازدید
پ
اینفوتابناک| دلایل شایع پف کردن چشم ها چیست؟
کد خبر:
۱۳۳۲۱۵۰
تاریخ انتشار:
۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۵
03 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۲۱۵۰
|
۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۵
03 October 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
پف چشم
چشم ها
سرما خوردن
سرماخوردگی چشمی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیتها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
فرماندار زن در ماکو معارفه شد
فوری/حماس به طرح ترامپ پاسخ داد
شادی خاص یک استقلالی پس از گل مهم
سه روش سنتی برای تسکین گلو درد
پرونده مرگ جوان نخبه با رد قتل، بسته شد
سخنان تکان دهنده افسر شلیک موشکهای ایران
دستور قضایی برای بررسی سقوط بالگرد در اشترانکوه
آلمان: تهران «تصمیم اشتباه مهمی» گرفته است
اسنپ بک چقدر بر اقتصاد ایران اثر دارد؟
افزایش تعداد جانباختگان سقوط بالگرد در اشترانکوه
تصاویر از طبقه بندی خارج شده از جنگ ایران و اسرائیل
ماجرای ورود اولین خودروی تسلا به تهران چه بود؟
لحظه حمله اسرائیل به لانچر موشک ایران
اتحادیه اروپا به حماس: سلاح را زمین بگذار!
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمیرسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سهخلبان ایرانی بهدلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب میکنند
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشتصحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بیطرف میزبانی
(۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
(۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
(۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
(۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟
(۹۷ نظر)
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
(۹۶ نظر)
طعنههای مجری صداوسیما به روحانی و ظریف
(۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گرانفروشی!
(۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟
(۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
(۶۷ نظر)
حقوق عمانیها ۴۶ برابر و قزاقها ۹ برابر ایران/ دستهای بیمزد!
(۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم
(۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمهمحاصرهای دارد! / به من فحش میدهند و میگویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
(۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بیحجاب در مراسم جنجالی
(۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم
(۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYI
tabnak.ir/005aYI
کپی شد