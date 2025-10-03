پرونده مرگ جوان نخبه با رد قتل، بسته شد

من نمی‌دانم پسرم با چه کسی مشکلی داشت اما از قاتل شکایت دارم.تحقیقات بعدی نشان داد کاوه داروی ضد افسردگی را همراه مشروب مصرف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی،پرونده مرگ مرموز نخبه ایرانی که در خانه مجردی‌اش تنها زندگی می‌کرد، در دادگاه کیفری استان تهران به نتیجه رسید. این نخبه جوان به نام کاوه که یکی از نوابغ کامپیوتر بود از چند کشور اروپایی پذیرش داشت و به او پیشنهاد مهاجرت شده بود

این پرونده با شکایت مادر کاوه به جریان افتاد. او که جسد پسرش را در خانه پیدا کرده بود با ماموران تماس گرفت و گفت پسرش کشته شده است. پلیس جسد را به پزشکی قانونی منتقل کرد. مادر کاوه گفت نمی‌داند چه کسی فرزندش را کشته است. این زن گفت: پسرم ۱۰ سال پیش در فضای مجازی با دختری به نام نگین آشنا شد و ازدواج کرد. چند سال بعد کاوه دچار افسردگی شد. افسردگی او حاد بود. همسرش وادارش کرد دکتر برود و او دارو استفاده می‌کرد. مدتی قبل آنها از هم جدا شدند. افسردگی کاوه بیشتر شد. او یک نخبه خاص بود. در شرکتی کار می‌کرد که کلا وضعیت شرکت را تغییر داده بود. با این حال تصمیم به قطع همکاری گرفته بود. مدیرانش راضی نبودند از کار استعفا دهد اما کاوه می‌گفت دیگر نمی‌تواند ادامه دهد.

این زن ادامه داد: پسرم گفت می‌خواهد مهاجرت کند. کارهایی را که کرده بود، برای چند دانشگاه فرستاد و بلافاصله برایش پذیرش فرستادند، ولی کاوه هنوز ایران بود. تا اینکه روز حادثه با او تماس گرفتم.جواب تلفنم را نداد. به خانه‌اش رفتم و دیدم جسدش روی زمین افتاده است.پزشکی قانونی در گزارش خود اعلام کرد علت فوت کاوه برخورد جسم سخت به سر است. ضمن اینکه در بدنش مقداری الکل نیز وجود دارد.

مادر کاوه درباره این مسأله گفت: من نمی‌دانم پسرم با چه کسی مشکلی داشت اما از قاتل شکایت دارم.تحقیقات بعدی نشان داد کاوه داروی ضد افسردگی را همراه مشروب مصرف کرده است.

با توجه به اینکه تحقیقات نشان داد کاوه با کسی مشکلی نداشته و هیچ چیز مشکوکی وجود نداشت کارآگاهان به این نتیجه رسیدند احتمالا کاوه بر اثر مصرف مشروب دچار سرگیجه شده و به زمین برخورد کرده و همین هم باعث شکستگی جمجمه و مرگ او شده است.

مادر کاوه به این نظر اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. دادگاه بعد از بررسی مدارک درخواست مادر کاوه را رد و مرگ او را اتفاق دانست. به این ترتیب پرونده بسته شد.