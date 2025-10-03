قالیباف: تمام ۹۰ میلیون نفر هسته سخت انقلابند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه ۱۱ مهرماه، در کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی که در مجتمع آیه‌های مشهد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: آثار این برنامه‌ها را مردم و جوانان می‌بینند و بدون شک دل خانواده شهدا از این اقدامات خوشحال می‌شود. بنده همیشه بر این موضوع تاکید داشتم که برای ما افرادی که همسنگر شهدا بودیم، مهم‌ترین برکت مجالس بزرگداشت شهدا این است که در این دنیای پر پیچ و خم که همیشه شیطان در کمین است، لحظه‌ای غفلت نکنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین نتیجه جلسه بزرگداشت یاد و نام شهدا، یادآوری و ایمن‌سازی است، عنوان کرد: در هر عرصه و حوزه‌ای باید بدانیم همه آنچه نیاز داریم، فرهنگ شهدا و مجاهدت است و در هیچ سبک زندگی دیگری وجود ندارد. باید بدانیم سنت‌های الهی نه تبدیل می‌شوند نه تحویل و این ما هستیم که برای روزی که باید در محضر خدا پاسخگو باشیم، امتحان می‌دهیم. بدانیم که شهیدان ما حافظه تاریخ نیستند بلکه وجدان بیدار جامعه هستند. هر فردی که وجدان و انصاف داشته باشد خود را مدیون خانواده شهدا می‌داند مگر اینکه از مدار انصاف خارج باشد. شهادت حیات جاودانه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شهدا بزرگترین تجارت و معامله را انجام دادند. انسان اگر جانش را جز خدا به هرکس دیگر و به هر قیمتی دهد، متضرر می‌شود. جانی که خدا تقدیم کرده، شهدا تقدیم خدا کردند و این لیاقت بندگان خداست که خداوند مشتری آنان باشد. ما باید در زندگی بدانیم و باور کنیم که هر روز که بر ما می‌گذرد، هر نفس و اعضا و جوارح ما به خدا می‌رسد و باید وقت خود را وقف خدا کنیم.

قالیباف با بیان اینکه دستاوردهای شهدا در پیروزی نظامی خلاصه نمی‌شود، بیان کرد: در جنگ با منافقین به پیروزی رسیدیم و لطف خدا را شاهد بودیم. تمام ملت ۹۰ میلیون نفری ما هسته سخت نظام و انقلاب هستند و در جنگ اخیر هم دیدیم که فرهنگ ایرانی همه چیز را فراموش کرد و در برابر دشمن ایستاد. این تنها میراث شهدا نیست، بلکه آنان یک فرهنگ و تجلی یک منطق هم بودند؛ شهدا فرهنگ ایثار و گذشت را به ما آموختند و تجلی منطق عزت برای ما بودند. محب اهل بیت و یک ایرانی شجاع هرگز پا بر عزت خود نمی‌گذارد و در برابر ظلم سر خم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا بار فراغ را بر دوش می‌کشند، گفت: مطمئن باشید که این ملت همیشه خود را مدیون شما دانسته و در این مسیر با شجاعت حرکت می‌کند. فرهنگ شهادت نه مال زمان و نه مال قشر خاصی است. شاید روزی فکر می‌کردم که ما متولدین دهه ۳۰ و ۴۰ پای انقلاب هستیم، اما در جنگ ۱۲ روزه دیدیم دهه ۶۰ و ۷۰ شجاعانه‌تر از ما در برابر رژیم صهیونسیتی و آمریکا ایستادند. علی‌رغم اینکه بالای ۷۵ درصد احتمال شهادت و مجروحیت بود، جوانان اما لحظه‌ای درنگ نکردند؛ لذا فرهنگ شهادت برای نسل و قشر خاصی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما فرهنگ شجاعت و شهامت و شهادت را مدیون امام رضا(ع) هستیم. از تونل جاده گلستان تا نهبندان خراسان بزرگ، ما همه در میدان جنگ بودیم. این حقی است که باید بیان کنم؛ استان خراسان در اعزام نیرو به میدان جنگ در همه عرصه‌ها رتبه اول را در کشور داشت، عملیاتی در میدان جنگ نیست که خراسان در آن حضور نداشته باشد. نقش خراسان در کنترل ناامنی‌های گنبد و کردستان بسیار پررنگ بود و شهدایی مانند رستمی، نظرنژاد و کاوه از این خطه بودند. خراسان‌های رضوی، جنوبی و شمالی در مجموع ۲۴ هزار شهید تقدیم کشور کردند.

قالیباف اضافه کرد: در جریان حمله‌ای که رژیم بعثی انجام داد تا ما از عملیات فتح‌المبین باز بمانیم و جهنمی از آتش درست شد، در چذابه بچه‌های خراسان ایستادگی کردند. شهید علیمردانی‌ زمانی که فرمانده خط بود، گفت گونی بر من بکشید که رزمنده‌ها نبینند من شهید شدم تا خط سقوط نکند. شهدا و رزمندگان ما، چذابه را جذابه کردند.

وی با بیان اینکه خراسانی‌ها در یگان مهندسی، توپخانه، یگان پیاده، لشکر نصر و امام رضا(ع) و حتی مبارزه با منافقین شهدای زیادی را خدمت انقلاب کردند، افزود: شهید شوشتری از کردستان بی‌وقفه مبارزه کرد و بعد از جنگ هم به دست یاغی‌ترین افراد به شهادت رسید. روز دوشنبه‌ای که برای اولین کنگره شهدا خدمت رهبری رفتیم، شهید شوشتری عازم سیستان و بلوچستان بود و قرار بود که برای دوشنبه خود را برساند، اما ترور رخ داد و رهبر انقلاب در جلسه گفتند این غافله شهدا یک سالار نداشت و شهید شوشتری سالار این غافله شهدا شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملیات خیبر و رشادت شهید رفیعی، اظهار کرد: شهید رفیعی می‌گفت مادرم مرا ابوالفضل نامگذاری کرده و من برای کنار فرات هستم. شهید رفیعی گفت امشب کنار فرات می‌رویم و پیمان من با امام حسین این است که کنار این رود شهید شوم و آن شب شهید شد و پیکر این شهید بعد مدت‌ها یافت شد. شهید گمنامی که در دانشگاه فردوسی مشهد دفن شده شهید رفیعی بود.

قالیباف ادامه داد: در عملیات بدر شهدای بزرگ و بیش از ۳۰ نفر از بهترین افراد لشکر را از دست دادیم. ۱۷ روز زیر آتش در عرض ۱۲ متری و طول ۴ کیلومتری بودیم. بچه‌های ما مظلومانه جنگیدند. شهید قاجار تنها ۱۰ روز پس از دامادی پسرش به شهادت رسید. خراسان در همه جا حضور پررنگ داشته است و ذره‌ای تردید در خدمت به مردم و کشور نداشت و مردم این استان به معنای واقعی کلمه، امنیت کشور را برای ولی و امام خود حفظ کردند و مرزهای عقیدتی ما را شهدای بزرگی مانند شهید هاشمی‌نژاد حفظ نمودند.

وی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز این استان شهدای زیادی را تقدیم کشور کرد و اصلا جایی نیست که فرزندان و جوانان خراسان نباشند. در جنگ ۱۲ روزه شما جوانان درخشیدید. خراسان مهد فرهنگ، شجاعت، شهادت، ولایت، منطق و عزت است.