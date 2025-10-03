به گزارش تابناک، فرمانده نیروی قدس سپاه با حضور در برنامه هم عهد عنوان کرد : این عملیات توسط حزبالله، در حقیقت بهعنوان یک وظیفه الهی، اسلامی و دینی و در راستای دفاع از مظلومان، با تدبیر، حکمت و تصمیم درست شهید سید حسن نصرالله انجام شد.
حزبالله در صحنه حمایت و پشتیبانی از مقاومت فلسطین نقشی جدی و اثرگذار ایفا کرد و مجموعه عملیاتهایی را علیه شهرکنشینان در شمال سرزمینهای اشغالی پیش برد.
روز آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر، هنگام ورود به لبنان، با خود میاندیشیدم که چگونه باید با سید حسن درباره این حادثه سخن گفت و چه باید کرد یا نکرد.
اما پیش از آنکه سخنی آغاز شود، مشاهده کردم که سید حسن نصرالله از همان لحظه شروع عملیات، عمیقاً در اندیشه وظیفه دینی و الهی خویش فرو رفته بود.
نکته قابل توجه آن بود که نه ما، نه سید حسن و نه حتی رهبران اصلی حماس از زمان دقیق این عملیات مطلع نبودند. هنگامی که آغاز عملیات در غزه اعلام شد، هنیه در حال حرکت به سمت فرودگاه برای سفر به عراق بود و عملاً در مسیر بازگشت مطلع شد.
رهبر انقلاب اقدام مجاهدان را ستود
فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: صلابت و تدبیر فرماندهان حاضر در غزه نشان داد که این عملیات حساس نیازمند دقت و برنامهریزی ویژه بوده است.
همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند «بوسه میزنم بر پیشانی کسانی که این کار بزرگ را انجام دادند»، این سخن بیانگر حکمت و عظمت اقدام آنان است.
در حالیکه هیچکس از آغاز عملیات مطلع نبود، شهید سید حسن نصرالله با دقت و نظم، مراحل موردنیاز را مشخص کرده بود.
شهید نصرالله با درک شرایط اجتماعی لبنان، آغاز عملیات را با زمانبندی دقیق هماهنگ ساخت و تصمیم گرفت شروع آن در شبی باشد که منطقه جنوب خلوتتر میشود. این انتخاب، نمونهای روشن از تدبیر حکیمانه و تکلیفمدارانه او بود که بهسرعت و با موفقیت به اجرا درآمد.
سید مقاومت در برابر حادثه پیجرها صلابت نشان داد
فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: تا زمان شهادت، شهید سید حسن نصرالله در مقاطع حساس با تدبیر و صلابت، صهیونیستها را در جنگ روانی و نظامی به چالش کشید.
در برههای نزدیک به دو هفته بدون سخنرانی، او رژیم صهیونیستی را دچار وحشت کرد و نشان داد که به همه ابعاد جنگ، از نظامی تا روانی، مسلط است.
در حادثه تلخ انفجار پیجرها که هزاران شهید و مجروح بر جای گذاشت، سید نصرالله با استقامت مثالزدنی ایستاد و با بیان جملهای تاریخی تأکید کرد که اگر جامعه ما امامحسینی نبود، این مصیبتها تحملپذیر نمیشد.
نگاه معنوی و راهبردی او، حزبالله و مردم را در سختترین شرایط پایدار نگاه داشت. با وجود نگرانیها از جان او، تدابیر حفاظتی گستردهای اتخاذ شده بود، اما سرانجام شهادت، سرنوشت این رهبر بزرگ شد.
حزبالله ارتش اسرائیل را در جنوب زمینگیر کرد
فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در برابر فشارهای حزبالله، که یکسوم توان ارتش خود را در جنوب لبنان درگیر کرده بود، تاب نیاورد و معادله جنگ را بههم زد.
پس از سلسله جنایات، از شهادت فرماندهان گرفته تا حادثه انفجار پیجرها، نهایتاً جنایت بزرگ شهادت سید حسن نصرالله رقم خورد.
در این حمله، علاوه بر بمبهای سنگین، از مواد شیمیایی نیز استفاده شد که آن را به یک جنایت جنگی آشکار بدل ساخت.
شهید سید نصرالله نهتنها رهبر حزبالله، بلکه همچون کوه استوار لبنان شناخته میشد؛ کوهی که مردم، چه شیعه و چه غیرشیعه، در سختترین حوادث به آن تکیه میکردند.
حزبالله با وجود فشار جهانی ایستادگی کرد
فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: در شرایطی که فرماندهان اصلی حزبالله یکی پس از دیگری به شهادت رسیده و حادثه پیجر ضربهای سنگین به جامعه شیعی و بدنه مقاومت وارد کرده بود، رژیم صهیونیستی سختترین جنگ تاریخ خود را علیه حزبالله آغاز کرد.
این نبرد نابرابر تنها به ارتش اسرائیل محدود نبود؛ بلکه آمریکا، ناتو و حتی برخی دولتهای مدعی اسلام در پشت سر آن قرار داشتند و همه ابزارهای نظامی روز دنیا در اختیار رژیم گذاشته شد.
در طول 66 روز جنگ، با وجود فشارهای بیسابقه، حزبالله ایستادگی کرد و دستاوردی کمنظیر در تاریخ مقاومت رقم زد. حتی در اوج حملات، شدت آتش دشمن از بسیاری عملیاتهای سنگین جنگهای گذشته فراتر بود، اما مقاومت همچنان پابرجا ماند.
آتش دشمن در این جنگ بهطور پیاپی و بیوقفه ادامه داشت
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: در جنگ 2006، رژیم صهیونیستی با استفاده از توپخانه، خمپاره، هواپیما و پهپادهای پیشرفته، فشار بیسابقهای بر نیروهای حزبالله وارد کرد.
برخلاف جنگهای معمول که هنگام حرکت نیروها، آتش دشمن قطع میشد، در این نبرد آتش دشمن هیچگاه متوقف نشد و پهپادها با دقت بالا و سلاحهای پیشرفته، هر حرکت نیروها را هدف قرار میدادند.
سرعت واکنش دشمن به قدری بود که فاصله شلیک و اصابت خمپارهها در کسری از ثانیه اتفاق میافتاد. این عملیات، با وجود تهدید و جنایات گسترده علیه غیرنظامیان جنوب لبنان، تجربهای کمسابقه در نبردهای مدرن بود.
مقاومت حزبالله در برابر ارتش رژیم صهیونیستی بینظیر بود
سردار قاآنی با بیان اینکه برنامهریزی متمرکز، نیروهای حزبالله را زنده نگه داشت گفت: شدت آتش این جنگ به گونهای بود که بیسابقهترین آتش در تمام جنگهای جهان محسوب میشود.آنچه نیروهای حزبالله را زنده نگه داشت، برنامهریزی متمرکز و دقیق عملیاتها بود.
هر منطقه دارای واحدهای مختلف و قرارگاههای مجزا بود و حتی واحدهای کوچکتر که «بقعه» نامیده میشدند، ماموریت مشخص، خط تامین مالی، امکانات لازم و افراد کاملاً توجیهشده و خودکفا داشتند که بدون نیاز به دستور مستقیم، عملیات را اجرا میکردند.
علاوه بر شدت عملیات، رساندن امکانات در چنین شرایطی بسیار دشوار بود، اما با وجود محدودیتهای موجود، نیروهای حزبالله توانستند 66 روز در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی که توسط تمام قدرتهای جهانی پشتیبانی میشد، مقاومت کنند.
هیچ ارتش قدرتمندی در جهان نمیتواند چنین ایستادگیای در برابر دشمنی با این حجم امکانات و جنایت انجام دهد. اینجا عظمت و مقاومت حزبالله به وضوح قابل مشاهده است.
سردار قاآنی: رژیم صهیونیستی آتشبس درخواست کرد
وی با بیان اینکه نیروهای حزبالله تحت فشار روانی و نظامی ایستادگی کردند تصریح کرد: در بسیاری از گزارشهای رسانهای کمتر به واقعیت جنگ حزبالله اشاره میشود. رژیم صهیونیستی در حالی درخواست آتشبس کرد که اگر توان ادامه جنگ را داشت، قادر به مقابله با مقاومت سازمانیافته حزبالله بود.علاوه بر دفاع مؤثر در برابر پیشروی زمینی دشمن، عملیاتهای تهاجمی حزبالله نیز گسترده شد.
از روز اول جنگ، رژیم صهیونیستی علاوه بر اقدامات نظامی، عملیات روانی سنگینی علیه نیروهای حزبالله و مردم انجام داد تا روحیه رزمندگان را تضعیف کند؛ بمباران خانهها و آسیب به غیرنظامیان بخشی از این فشار روانی بود.
با این حال، نیروهای حزبالله با اتکا به ایمان، معنویت و زیرساختهای ایجاد شده توسط شهید سید حسن نصرالله، در میدان جنگ و تحت شدیدترین فشارها، مقاومت و ایستادگی کردند.
مقاومت حزبالله در سختترین جنگ عصر نمایان شد
فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: از هفته اول جنگ، هر کارشناس نظامی میتوانست درک کند که حزبالله در برابر فشارهای شدید دشمن، روزبهروز استحکام بیشتری پیدا میکند.
استفاده از پهپادها و موشکها برای هدف قرار دادن اهداف حساس رژیم، کمتر در گزارشها ذکر شده است. تنها دو روز پیش از درخواست آتشبس از سوی رژیم، حزبالله بیش از 350 موشک کوچک و بزرگ علیه دشمن شلیک کرد.
این عملیاتها، شامل حمله به سالن غذاخوری سربازان، حمله به حیفا و حتی خانه نتانیاهو بود و نشاندهنده توان نظامی و روانی بینظیر نیروهای حزبالله بود.
این صلابت و اقتدار، ریشه در بنیانهای معنوی و اعتقادی، روح ایثارگری و برنامهریزی دقیق داشت. در اوج این فشارها، حزبالله ثابت کرد که چگونه میتوان در سختترین جنگهای معاصر، مقاومت و قدرت را همزمان به نمایش گذاشت؛ همان جنگ 66 روزه که جزو دشوارترین نبردهای عصر ما محسوب میشود.
آمریکا و جامعه جهانی تعهدات را بیعمل گذاشتند
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: اگر رژیم صهیونیستی توانست حزبالله را از طریق عملیات نظامی خلعسلاح یا نابود کند، قطعاً به جنگ ادامه میداد و متوقف نمیگردید؛ اما در مقطعی این رژیم درخواست آتشبس کرد تا نفسی بکشد.
با وجود تعهدات اعلامشده و امضای برخی طرفها، حمایت آمریکا و سکوت جهانی موجب شد که پیمانها عملی نشود و تعهدات طرف مقابل نقض شود.
مسائل داخلی لبنان نیزکه مختص خود لبنانیهاستآثار و پیچیدگیهای جداگانهای بر روند منطقهای گذاشت.
پس از جنگ، هیچ قطعنامه تازهای در شورای امنیت صادر نشد و تنها قطعنامه 1701 مربوط به دوره جنگ 33 روزه مطرح بود که همه از اجرای آن سخن گفتند.
حزبالله با مردانگی و صبرِ حسابشده از تشدید اوضاع جلوگیری کرد؛ صبری که با تدبیر و حکمت همراه بود و بیشک نتیجهبخش خواهد بود.
در حالی که برخی مقامات رژیم پیش از پایان دوره درگیری مدعی نابودی حزبالله شدند، پاسخ میدان عملاً چیز دیگری را نشان داد.
«شهید صفیالدین» رکن اصلی همکاری با شهید نصرالله بود
فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار داشت: شهید سید هاشم صفیالدین از ابتدای تشکیل حزبالله، فردی بسیار ارزشمند و مرد بزرگ بود که شانه به شانه آقا سید در مسئولیتهای مختلف حضور داشت و ارتباط مستمر با ایشان داشت.
این شهید بزرگوار رکن اصلی همکاری با سید حسن نصرالله بودند؛ اگرچه به گونهای رفتار میکرد که کمتر کسی به نقش اساسی او پی میبرد.
سید هاشم، مسئول تنفیذی حزبالله بود؛ بهگونهای که تقریباً تمامی امور غیرنظامی حزبالله از جمله ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسیدگی به وضعیت مردم را تحت نظارت داشت، بهویژه در سالهای اخیر که فشار اقتصادی شدیدی بر لبنان وارد شد.
در این شرایط، با حضور مستقیم آقا سید، کمک به شیعیان و غیرشیعیان بهعنوان یک اقدام سخت و مهم با رهبری و اجرای اصلی آقای سید هاشم انجام شد. معنویت، صلابت و عظمت در چهره این مرد قابل مشاهده بود.
پس از شهادت آقا سید، سید هاشم به سمت دبیرکلی حزبالله نزدیک شد و ارتباط با ایشان دشوار شده بود، تا اینکه قرار ملاقاتی برای گفتگو تنظیم شد.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: شهید صفیالدین پس از شهید نصرالله با مدیریت قوی حزبالله را حفظ کرد.
آثار شکستگی در چهره آقای سید هاشم صفیالدین دیده نمیشد؛ این نشاندهنده عظمت روحی، روانی و معنوی قابل توجه ایشان بود. وقتی خود من ایشان را دیدم، با آن صلابت و عظمت ایستاده بود و این صلابت به ما نیز قوت بخشید.
اهمیت کار شهید سید هاشم صفیالدین در این بود که در شرایط دشوار و پس از شهادت آقا سید، با انتصاب فرماندهان جدید و تحولات اخیر، توانست کمر حزبالله را خم نکرده و ایستادگی را حفظ کند.
برادران حزبالله که شاهد این مقاومت بودند از اراده محکم ایشان مطلع بودند. ارتباطات محدود بود، اما خبرها به ما میرسید که او با جدیت و استواری پس از آقا سید ایستاده است. او جلوهگاه مدیریتی قدرتمند در حزبالله به شمار میرود.
اگرچه ارتباط اجرایی او بیشتر با بخش نظامی بود، اما در حل و فصل اقدامات نظامی نیز ورود داشت و تا قبل از شهادت آقا سید، اساساً تنها در مواردی که آقا سید دستور میداد، مداخله میکرد.
حزبالله پس از فشارها، رشد و قدرت خود را به جهان نشان داد
زمانی که فردی روی موضوعی متمرکز میشود، تمام عوامل و افراد مؤثر را شناسایی کرده و تلاش میکند به شیوههای گوناگون تأثیرگذار باشد.
ممکن است این اقدامات با هدف ایجاد تأثیر روانی یا حفظ سبک عملیاتی انجام شود تا دشمن نتواند به آسانی نقشهها را شناسایی کند.
خوشبختانه، دوستان حاضر در میدان با برنامهریزی دقیق و صلابت بالا، به خوبی امور را مدیریت کردند و ما نیز وظیفه داشتیم تا در کنار آنها حضور داشته باشیم و به خدمتشان بپردازیم.
به برکت این تلاشها، حزبالله که در جامعه لبنان ممکن بود با مشکلاتی مواجه شود، ظرف مدت کوتاهی رشد چشمگیر و سربلندی خود را نشان داد.
این روند نه تنها برای دشمن، بلکه برای جامعه لبنان و همه ناظران جهانی نیز آشکار بود. عملکرد اعضای حزبالله در ابعاد مختلف ثابت کرد که این سازمان بسیار قویتر از آن است که بتواند تحت فشارها و سختیهای دشمن دچار تزلزل شود.
راهبرد انقلاب اسلامی، مبنای پیروزی قطعی در میدان جنگ است
ما صحنهای از درگیری داریم که در آن از موشکها و هواپیماها استفاده میشود و ایران در حد توان خود در این زمینه فعالیت کرده و خواهد کرد. این صحنه بزرگ، بخشی از یک تاکتیک است که پشت آن راهبردی بزرگتر قرار دارد؛ تاکتیکی که در آن گاهی ما ضربه میزنیم و گاهی ضربه میخوریم.
خوشبختانه در جنگ 12 روزه، بر آیند کلی به نفع ما بود و به حول قوه الهی با سربلندی در جهان به پیروزی دست یافتیم. این راهبرد مبتنی بر منطق انقلاب اسلامی، دفاع از حق و اثبات باطل است که ما را پیروز مطلق این میدان ساخته است.
با گذشت زمان، چهره خبیث رژیم صهیونیستی برای همه مردم جهان آشکارتر میشود. همچنین چهره آلوده و دروغین آمریکا که پشت تصاویر و ظواهر خود مخفی شده، بیش از پیش نمایان میگردد.
تمام سرمایهگذاریهای عظیم دنیا در حمایت از رژیم صهیونیستی، باعث شد که امروز در خیابانهای جهان، حتی کسانی که قبلاً فلسطین را نمیشناختند، به حمایت از مردم فلسطین برخیزند.
مقاومت با گذشت زمان قویتر و مجهزتر میشود
فرمانده نیروی قدس سپاه:راهبرد مقاومت پیروزی است و همچنان برنده خواهیم بود؛ این راهبرد کمر اسرائیل و آمریکا را خواهد شکست.
رژیم صهیونیستی با افزایش موشکها و هواپیماهای خود نمیتواند مقاومت را از بین ببرد، زیرا مقاومت همچون شمشیری است که هرچه بیشتر سایش مییابد، تیزتر میشود.
تجربه هشت سال جنگ یمن نشان داد که مقاومت میتواند با گذشت زمان قویتر و مجهزتر شود. خسارتها به معنای شکست نیست و جبهه مقاومت با هر فشار، قدرتمندتر میشود.
هماکنون حماس و سایر جریانهای مقاومت فلسطین از موشکهای قویتر بهره میبرند و علیرغم محدودیتها و خسارات رژیم، اهداف دشمن تحقق نیافته و مقاومت قویتر از همیشه باقی مانده است.
جنگ خسارت دارد اما ایستادگی مقاومت بیشتر است
جنگ ذاتاً با خسارتها و مشکلات همراه است، اما تقابل دو فرهنگ و دو روحیه در میدان، روشنترین تفاوتها را ایجاد میکند.
هرچند جبهه مقاومت ممکن است خسارت ببیند، ولی به دلیل ویژگیهای خود، ایستادگی آن از جبهه مقابل بیشتر است.
در میدان عملیات خسارتها طبیعی است، اما از منظر راهبردی، پیروزی جبهه حق بر باطل روزبهروز در جهان آشکارتر میشود.
شاهد این امر تجمعهای میلیونی مردم در حمایت از فلسطین در کشورهای مختلف است که بزرگترین تجمعات تاریخی آن کشورها محسوب میشود.
این روند نشاندهنده روشنتر شدن فضای حق و باطل در دنیا است و زمینهساز ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد بود.
جامعه لبنان و ارتش حضور حزبالله را تضمین امنیت میدانند
یکی از جنبههای قدرت حزبالله پس از شهادت آقا سید به رهبری مستحکم آن بازمیگردد که در شخصیت ارزشمندی مانند آقای شیخ نعیم متجلی شده است.
صلابت ایشان در اداره امور و مواجهه با دشمن، به ویژه در مقابله با فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بهروشنی نمایان شده است.
جایگاه دبیرکل حزبالله در میان شیعیان و جامعه لبنان روزبهروز مستحکمتر میشود و این استحکام موجب حفظ کانون اصلی و مرکز فرماندهی حزبالله شده است.
مردم لبنان و مسئولان کشور بهویژه ارتش این واقعیت را بهخوبی درک کردهاند که امنیت لبنان در حضور حزبالله تضمین میشود و در غیاب آن، هیچ نهادی قادر به تأمین امنیت نخواهد بود. همین موضوع موجب واکنش منطقی و حمایت ارتش لبنان از حزبالله شده است.
به برکت مدیریت آقای شیخ نعیم قاسم و تلاش مسئولان حزبالله، بدنه این گروه با احساس مسئولیت از میراث آقای حسن و سید هاشم محافظت میکند و بهروشنی نشان داده است که حزبالله از لبنان رفتنی نیست.
شهید سلیمانی نقش برجستهای در موفقیت مقاومت داشت
حزبالله مورد حمایت گسترده جامعه شیعه لبنان و همچنین بسیاری از مسیحیان و اهل سنت است که وجود آن را نعمتی بزرگ میدانند و برای حفظش تلاش میکنند.
این موفقیتها، میراث ارزشمند رهبران پیشین حزبالله بهویژه آقای حسن و سید هاشم است که انشاءالله به یاری خداوند این اقتدار حفظ خواهد شد.
برنده واقعی میدان آنهایی هستند که کنار حزبالله بایستند و بازنده کسانیاند که علیه آن فعالیت کنند، از جمله رژیم صهیونیستی و متحدانش.
پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی که مسئولیت نیروی قدس سپاه را به عهده گرفتم، در اولین دیدار با جناب سید درباره نقش برجسته و تأثیرگذار حاج قاسم و دوستی عمیق ایشان با آقای حسن صحبت کردیم.
رفاقت این دو بزرگوار ترکیبی از محبت عمیق و توجه جدی به امور مقاومت بود. سهم شهید سلیمانی در موفقیتهای مقاومت و تحکیم حزبالله غیرقابل انکار است.