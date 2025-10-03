به گزارش تابناک، آلومینیوم اراک در ادامه رقابتهای لیگ برتر، میزبان شمسآذر قزوین بود و در پایان ۹۰ دقیقه، با تکگل بهرام گودرزی در دقیقه ۸۳، سه امتیاز بازی را در خانه خود نگه داشت. این سومین پیروزی متوالی تیم اراکی در فصل جاری بود.
دقیقه ۸۳: گل آلومینیوم
پاس دقیق بهرام گودرزی از جناح راست با سهلانگاری مدافعان و دروازهبان شمسآذر مواجه شد و به شکلی غیرمنتظره راهی دروازه شد تا میزبان به پیروزی برسد.
محمد خلیفه (آلومینیوم) با چندین واکنش کلیدی، و علیرضا جعفرپور (شمسآذر) با مهار موقعیتهای خطرناک، نمایش درخشی داشتند.
شمسآذر در دقیقه ۶۸ طلاییترین فرصت خود را با ضربه سر مهرداد آقامحمدی از دست داد؛ توپی که از فاصله بسیار نزدیک به بیرون دروازه رفت.
امیرمحمد هوشمند (آلومینیوم) در دقیقه ۶۳ و صائب محبی (شمسآذر) در دقیقه ۷۵ با دریافت کارت قرمز، زمین را ترک کردند.
در دقیقه ۳۴، شوت پرقدرت رحمان جعفری به تیرک افقی دروازه شمسآذر برخورد کرد و موقعیت را برای آلومینیوم ناکام گذاشت.
این پیروزی آلومینیوم اراک را در جدول رقابتها صعود داد، درحالی که شمسآذر باید افسوس فرصتهای ازدسترفتهاش را بخورد.