برد ملوان مقابل خیبر خرم آباد

تیم فوتبال ملوان با نتیجه یک بر صفر خیبر خرم‌آباد را در هفته ششم لیگ برتر شکست داد و پس از ۳ بازی به جاده برد برگشت.

به گزارش تابناک، تیم‌های ملوان بندرانزلی و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۶:۴۵ در چارچوب هفته ششم لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند.

دو تیم در شرایطی روبروی هم قرار گرفتند که قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود اما به دلیل بارندگی با ۲۴ ساعت تاخیر برگزار شد.

حسین زمانی با کمک‌های مهدی سیفی و مرتضی سلمان‌نژاد قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

ملوان که در سه بازی آخرش ۲ مساوی و یک باخت کسب کرده بود، در بازی امروز به دنبال بازگشت به جاده برد بود. در سوی دیگر خیبر هم که با وجود یک شروع خوب که با ۲ برد متوالی همراه بود، در ۳ بازی اخیر، ۲ شکست و یک مساوی کسب کرده بود و در این دیدار خارج از خانه به دنبال برد و عبور از بحران بود.

بازی متعادل آغاز شد و هر دو تیم برای رسیدن به گل سعی در ایجاد موقعیت داشتند تا بازی در زمین ملوان و خیبر دنبال شود.

اولین موقعیت جدی بازی در دقیقه ۱۹ رقم خورد و ضربه سر محمد علی‌نژاد از داخل محوطه جریمه به تیر دروازه برخورد کرد تا ملوان در زدن گل ناکام باشد.

در دقیقه ۳۹ این بار تیر دروازه، خیبر را در گلزنی ناکام گذاشت و ضربه صادق آلوصبیح از پشت شش قدم به زیر طاق دروازه ملوان خورد و به داخل زمین برگشت تا جدی‌ترین شانس گلزنی خیبر هم از دست برود.

نیمه اول با تساوی بدون گل ملوان و خیبر به پایان رسید تا ۲ تیم چشم به نیمه دوم برای گلزنی داشته باشند.

نیمه دوم را هم ملوان و خیبر رو به جلو و تهاجمی آغاز کردند. سرانجام در دقیقه ۷۲ بود که قفل دروازه‌ها باز شد. ابوذر صفرزاده روی یک کرنر ارسالی از سمت راست، با یک ضربه سر از پشت شش قدم توپ را وارد دروازه خیبر کرد تا ملوان در خانه یک بر صفر جلو بیفتد.

در ادامه تلاش شاگردان مهدی رحمتی برای جبران نتیجه‌ای نداشت تا در این دیدار پر زد و خورد در نهایت ملوان با نتیجه یک بر صفر خیبر را شکست دهد و پس از سه بازی به جاده برد برگردد. ملوان با این برد ۹ امتیازی شد و به صورت موقت در رده دوم جدول قرار گرفت.

خیبر هم با کسب سومین شکست متوالی، ۷ امتیازی باقی ماند و در رده هشتم ایستاد.

ترکیب اولیه ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد و علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

ترکیب اولیه خیبر:

محمدرضا دیناروند، محسن سفیدچغایی، احسان حسینی، سبحان پسندیده، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، مسعود محبی، صادق بوصبیح، امیرحسین فارسی، اسماعیل بابایی و عارف قزل

سرمربی: سیدمهدی رحمتی