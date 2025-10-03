عصر امروز یازدهم مهرماه، بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد.

به گزارش تابناک، علی محمدی مدیرعامل هلال‌احمر استان لرستان اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد.

این بالگرد برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر داشته است.

در حال حاضر ٦ تیم عملیاتی از لرستان به منطقه اعزام شده‌اند و در حال بررسی حادثه احتمالی هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.