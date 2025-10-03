پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر به دیدار گلگهر سیرجان رفت و بازهم نتوانست به پیروزی برسد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم پرسپولیس و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز، جمعه ۱۱ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که در نهایت با نتیجه یک - یک خاتمه پیدا کرد.
علی علیپور در دقیقه ۷۷ از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس و مهدی تیکدری در دقیقه ۵۷ برای گلگهر گلزنی کردند.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویینژاد، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده، محمد خدابندهلو، سروش رفیعی، امید عالیشاه، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما و علی علیپور.
ترکیب ابتدایی گلگهر: فرزین گروسیان، امید حامدیفر، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفیفر، اریک بایناما.
دقیقه ۹: امید عالیشاه با توپگیری از هافبک گلگهر، توپ را به علی علیپور رساند اما ضربه او با اختلاف کم از کنار دروازه رد شد.
دقیقه ۱۲: پاس عمقی براجعه به خدابندهلو رسید؛ او توپ را به علیپور داد و علیپور هم با پاس تکضرب بیفوما را صاحب موقعیت کرد. بیفوما مدافعش را جا گذاشت و شوت زد اما مدافع گلگهر توپ را از روی خط بیرون کشید.
دقیقه ۳۳: پرسپولیسیها صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که ارسال خطرناک امید عالیشاه چند رفت و برگشت را داشت، اما مدافعان گلگهر هر بار توپ را برگشت دادند و اجازه داده نشد ضربات بازیکنان پرسپولیس به خط دروازه برسد.
دقیقه ۴۵: تیوی بیفوما از سمت چپ ارسالی زمینی را به محوطه جریمه گلگهر داشت، اما دو بازیکن پرسپولیس که در محوطه جریمه بودند، جلوتر از توپ قرار داشتند و این موقعیت خوب برای گلزنی به راحتی از دست رفت.
دقیقه ۲+۴۵: در لحظات پایانی بازی در نیمه اول، گلگهریها موقعیتی جدی را روی دروازه پرسپولیس اجرا کردند که ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند به کرنر فرستاد.
دقیقه ۵۷: بازیکنان گلگهر ورودی سریع را به یک سوم دفاعی پرسپولیس را داشتند که مهدی تیکدری با عبور توپ از میان مدافعان سرخپوش، وارد محوطه جریمه شد و با ضربهای بی درنگ دروازه پرسپولیس را باز کرد.
دقیقه ۶۱: شوت امید عالیشاه از روی ضربه ایستگاهی را گروسیان با واکنشی سریع مهار کرد.
دقیقه ۷۴: پاس عرضی علیپور به عالیشاه رسید و او با زرنگی توپ را از جلوی گروسیان زد تا پنالتی بگیرد.
دقیقه ۷۷: برای پرسپولیس پنالتی اعلام شد که علی علیپور موفق شد پنالتی که عالیشاه گرفته بود، وارد دروازه فرزین گروسیان کند.
دقیقه ۸+۹۰: ارسال سروش رفیعی از روی نقطه کرنر در دهانه دروازه گلگهر با بی دقتی بازیکنان پرسپولیس از دست رفت.
نتایج سایر دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
به گزارش تابناک، پرسپولیس در شرایطی به پنجمین مساوی خود در لیگ دست یافت که همچنان در حسرت کسب دومین برد خود در لیگ برتر مانده است. تیمی که از ۶ مسابقه ابتدایی خود ۵ مساوی و یک پیروزی کسب کرده و باوجود اینکه شکست نخورده، اما هواداران این تیم به شرایط نتیجهگیری تیمشان اعتراض دارند. با این حال برای پرسپولیس اتفاقی تکراری رقم خورد که این اتفاق، کسب مساوی و گلزنی دوباره علی علیپور بود.