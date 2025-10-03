En
یک اتفاق تکراری در پرسپولیس؛ بازهم مساوی و بازهم علیپور/ هاشمیان مقابل گل‌گهر هم به دردسر افتاد

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر در خانه به مصاف گل‌گهر سیرجان رفت و با تساوی زمین مسابقه را ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۸۹
| |
1623 بازدید

زنده با هفته ششم لیگ برتر| پرسپولیس یک - گل‌گهر یک/ علی علیپور کار را به تساوی کشید

پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر به دیدار گل‌گهر سیرجان رفت و بازهم نتوانست به پیروزی برسد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز، جمعه ۱۱ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که در نهایت با نتیجه یک - یک خاتمه پیدا کرد.

علی علیپور در دقیقه ۷۷ از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس و مهدی تیکدری در دقیقه ۵۷ برای گل‌گهر گلزنی کردند.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقویی‌نژاد، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده‌لو، سروش رفیعی، امید عالیشاه، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما و علی علیپور.

ترکیب ابتدایی گل‌گهر: فرزین گروسیان، امید حامدی‌فر، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، اریک بایناما.

دقیقه ۹: امید عالیشاه با توپ‌گیری از هافبک گل‌گهر، توپ را به علی علیپور رساند اما ضربه او با اختلاف کم از کنار دروازه رد شد.

دقیقه ۱۲: پاس عمقی براجعه به خدابنده‌لو رسید؛ او توپ را به علیپور داد و علیپور هم با پاس تک‌ضرب بیفوما را صاحب موقعیت کرد. بیفوما مدافعش را جا گذاشت و شوت زد اما مدافع گل‌گهر توپ را از روی خط بیرون کشید.

دقیقه ۳۳: پرسپولیسی‌ها صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که ارسال خطرناک امید عالیشاه چند رفت و برگشت را داشت، اما مدافعان گل‌گهر هر بار توپ را برگشت دادند و اجازه داده نشد ضربات بازیکنان پرسپولیس به خط دروازه برسد.

دقیقه ۴۵: تیوی بیفوما از سمت چپ ارسالی زمینی را به محوطه جریمه گل‌گهر داشت، اما دو بازیکن پرسپولیس که در محوطه جریمه بودند، جلوتر از توپ قرار داشتند و این موقعیت خوب برای گلزنی به راحتی از دست رفت.

دقیقه ۲+۴۵: در لحظات پایانی بازی در نیمه اول، گل‌گهری‌ها موقعیتی جدی را روی دروازه پرسپولیس اجرا کردند که ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۷: بازیکنان گل‌گهر ورودی سریع را به یک سوم دفاعی پرسپولیس را داشتند که مهدی تیکدری با عبور توپ از میان مدافعان سرخپوش، وارد محوطه جریمه شد و با ضربه‌ای بی درنگ دروازه پرسپولیس را باز کرد.

دقیقه ۶۱: شوت امید عالیشاه از روی ضربه ایستگاهی را گروسیان با واکنشی سریع مهار کرد.

دقیقه ۷۴: پاس عرضی علیپور به عالیشاه رسید و او با زرنگی توپ را از جلوی گروسیان زد تا پنالتی بگیرد.

دقیقه ۷۷: برای پرسپولیس پنالتی اعلام شد که علی علیپور موفق شد پنالتی که عالیشاه گرفته بود، وارد دروازه فرزین گروسیان کند.

دقیقه ۸+۹۰: ارسال سروش رفیعی از روی نقطه کرنر در دهانه دروازه گل‌گهر با بی دقتی بازیکنان پرسپولیس از دست رفت.

نتایج سایر دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

  • ملوان یک - خیبر صفر
  • مس ۲ - پیکان صفر
  • آلومینیوم یک - شمس‌آذر صفر

به گزارش تابناک، پرسپولیس در شرایطی به پنجمین مساوی خود در لیگ دست یافت که همچنان در حسرت کسب دومین برد خود در لیگ برتر مانده است. تیمی که از ۶ مسابقه ابتدایی خود ۵ مساوی و یک پیروزی کسب کرده و باوجود اینکه شکست نخورده، اما هواداران این تیم به شرایط نتیجه‌گیری تیم‌شان اعتراض دارند. با این حال برای پرسپولیس اتفاقی تکراری رقم خورد که این اتفاق، کسب مساوی و گلزنی دوباره علی علیپور بود.

پرسپولیس گل‌گهر سیرجان وحید هاشمیان لیگ برتر
