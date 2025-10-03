پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر به دیدار گلگهر سیرجان رفت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم پرسپولیس و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز، جمعه ۱۱ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویینژاد، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده، محمد خدابندهلو، سروش رفیعی، امید عالیشاه، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما و علی علیپور.
ترکیب ابتدایی گلگهر: فرزین گروسیان، امید حامدیفر، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفیفر، اریک بایناما.
دقیقه ۹: امید عالیشاه با توپگیری از هافبک گلگهر، توپ را به علی علیپور رساند اما ضربه او با اختلاف کم از کنار دروازه رد شد.
دقیقه ۱۲: پاس عمقی براجعه به خدابندهلو رسید؛ او توپ را به علیپور داد و علیپور هم با پاس تکضرب بیفوما را صاحب موقعیت کرد. بیفوما مدافعش را جا گذاشت و شوت زد اما مدافع گلگهر توپ را از روی خط بیرون کشید.
دقیقه ۳۳: پرسپولیسیها صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که ارسال خطرناک امید عالیشاه چند رفت و برگشت را داشت، اما مدافعان گلگهر هر بار توپ را برگشت دادند و اجازه داده نشد ضربات بازیکنان پرسپولیس به خط دروازه برسد.
دقیقه ۴۵: تیوی بیفوما از سمت چپ ارسالی زمینی را به محوطه جریمه گلگهر داشت، اما دو بازیکن پرسپولیس که در محوطه جریمه بودند، جلوتر از توپ قرار داشتند و این موقعیت خوب برای گلزنی به راحتی از دست رفت.
دقیقه ۲+۴۵: در لحظات پایانی بازی در نیمه اول، گلگهریها موقعیتی جدی را روی دروازه پرسپولیس اجرا کردند که ضربه رضا جعفری را پیام نیازمند به کرنر فرستاد.
نتایج سایر دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
این خبر تکمیل میشود...