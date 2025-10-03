پرسپولیس برای دیدار با گلگهر سیرجان با اندکی تغییر نسبت به دیدارهای قبلی به میدان خواهد رفت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم پرسپولیس و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز، جمعه ۱۱ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویینژاد، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، محمد خدابندهلو، سروش رفیعی، امید عالیشاه، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما و علی علیپور.
ترکیب ابتدایی گلگهر: فرزین گروسیان، امید حامدیفر، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفیفر، اریک بایناما.