En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زنده با دیدار پرسپولیس - گل‌گهر/ اعلام ترکیب سرخپوشان

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با گل‌گهر سیرجان از سوی وحید هاشمیان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۸۹
| |
326 بازدید

زنده با دیدار پرسپولیس - گل‌گهر/ اعلام ترکیب سرخپوشان

پرسپولیس برای دیدار با گل‌گهر سیرجان با اندکی تغییر نسبت به دیدارهای قبلی به میدان خواهد رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز، جمعه ۱۱ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقویی‌نژاد، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده‌لو، سروش رفیعی، امید عالیشاه، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما و علی علیپور.

ترکیب ابتدایی گل‌گهر: فرزین گروسیان، امید حامدی‌فر، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، اریک بایناما.

زنده با دیدار پرسپولیس - گل‌گهر/ اعلام ترکیب سرخپوشان

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس گل‌گهر سیرجان وحید هاشمیان لیگ برتر
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قدرت در سایه حامی «رضا درویش» کیست؟/ ستون سیاست وسط بنای پرسپولیس
پیام کنعانی زادگان مصدوم به هم تیمی‌ها!
پوستر پرسپولیس برای بازی امروز مقابل گل گهر
پروین: در پرسپولیس هیچ نقشی ندارم/ جای درویش بودم می‌رفتم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aXJ
tabnak.ir/005aXJ