تایمز اسرائیل: حماس با طرح ترامپ موافق کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تایمز اسرائیل جمعه به نقل از منبعی که نامش را فاش نکرد، نوشت که میانجیگران مصری، قطری و ترکیهای درباره طرح ترامپ مذاکرات سازندهای با رهبران حماس در دوحه انجام دادهاند. بر اساس این گزارش، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل طرح ترامپ را پذیرفته است.
تایمز اسرائیل به نقل از منبع خود افزود، اصلاحات مورد نظر حماس معطوف به تلطیف بخشهایی است که نتانیاهو در مورد عقبنشینی اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس به طرح ترامپ اضافه کرده است.
نتانیاهو با افزودن تغییراتی در این طرح در پی کُند و محدود کردن خروج اسرائیل از غزه و ایجاد الزامات دشوارتر در مورد خلع سلاح حماس و غیرنظامیسازی غزه است.
هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا تمایل دارد که در مورد اصلاحات حماس گفتوگو کند یا خیر.
پیشتر «محمد نزال» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفته بود: ملاحظاتی نسبت به طرح ترامپ داریم و موضع خود را به زودی اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: از روز دوم دریافت طرح موسوم به طرح ترامپ، مشورتهای داخلی و خارجی خود را درباره آن آغاز کردیم.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به تازگی طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرده است که بر آتشبس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در برابر رهایی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نیروهای اسرائیلی به خطوط توافقشده و تشکیل نهادی بینالمللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.
این طرح با واکنشهای محتاطانه رهبران اروپایی مواجه شده و مقامها نسبت به حاکمیت فلسطین، نقش دولت انتقالی و ضمانت اجرای مفاد این طرح تردید دارند.
ناظران ابتکار ترامپ را جانبدارانه، ناقص و در تضاد آشکار با خواست و حقوق مشروع فلسطینیان میدانند. منتقدان میگویند نادیده گرفتن نقش گروههای فلسطینی، محدود کردن آینده غزه به یک ساختار موقت تحت نظارت بینالمللی و حذف هرگونه تضمین واقعی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی نشان میدهد که این ابتکار بیش از آنکه پاسخی عادلانه به بحران باشد، تلاشی است برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و مدیریت کوتاهمدت بحران به نفع واشنگتن و تلآویو.