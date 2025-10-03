غندی پور شاگرد مورایس شد

به گزارش تابناک،باشگاه الوحده امارات با انتشار بیانیهای، انتقال قرضی رضا غندیپور، مهاجم جوان ایرانی را به مدت یک فصل رسماً تأیید کرد.
الوحده امارات روز جمعه با انتشار بیانیهای رسمی، انتقال قرضی رضا غندیپور، مهاجم ۲۱ ساله ایرانی را برای یک فصل اعلام کرد.
این انتقال در شرایطی صورت میگیرد که غندیپور به دلیل حضور بازیکنان سرشناسی مانند سردار آزمون و رقابت سنگین در خط حمله، فرصت محدودی برای حضور در ترکیب اصلی تیم سابق خود، شباب الاهلی داشت.
بر این اساس، غندیپور تحت هدایت ژوزه مورایس، سرمربی پرتغالی الوحده، به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در کنار دیگر هموطنان خود، محمد قربانی و مبین دهقان، برای این تیم به میدان خواهد رفت.