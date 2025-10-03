امیرآبادزردشتی: ناجا ستون امنیت کشور است

امیرسرتیپ دوم «جابر آبادزردشتی» ارشد نظامی آجا و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با گرامیداشت هفته نيروی انتظامی، بر جایگاه کلیدی این نیرو در برقراری نظم و امنیت داخلی کشور تأکید کرد.
وی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را سرمایهای عظیم از عشق، ایثار و فداکاری خواند و افزود: این نیرو در راه مبارزه با پلیدی و بیقانونی شهدای بزرگی را تقدیم انقلاب و نظام کرده و همواره در خط مقدم پاسداری از امنیت و آرامش جامعه قرار داشته است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸، تصریح کرد: هفته نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاشهای مخلصانه و جهاد فی سبیلالله این نهاد انقلابی است که با پیروی از خط ولایت، حرکت در مسیر سبز شهدا و تعامل سازنده با سایر قوای نظامی، آرامش و امنیت را برای هموطنان و ملت شریف ایران اسلامی فراهم کرده است.
وی با اشاره به تلاشهای بیوقفه نیروهای انتظامی در سراسر کشور، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان این مجموعه را گرامی داشت و افزود: خدمات و مجاهدتهای این عزیزان همواره چراغ راه و نمونهای از عشق و فداکاری برای نسلهای آینده است.
نیروی انتظامی ستون امنیت و مظهر ایثار و ولایتمداری است
آبادزردشتی در ادامه تأکید کرد: پاسداری از ارزشها و امنیت جامعه بدون همراهی و حضور مستمر این نیروها امکانپذیر نیست و آنان ستون اصلی آرامش اجتماعی کشور به شمار میروند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی تنها یک نهاد امنیتی نیست، بلکه نماد ولایتمداری و مجاهدت در راه نظام است، اظهار کرد: تعامل مستمر این نیرو با سایر قوای مسلح و همکاری نزدیک با مردم، امنیتی پایدار و حس اعتماد و آرامش را در سراسر کشور ایجاد کرده است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸، اضافه کرد: هفته نیروی انتظامی، فرصتی است تا علاوه بر تجلیل از کارکنان این نهاد، دستاوردهای آنان در عرصه نظم و امنیت به جامعه یادآوری شود و مردم بیش از پیش به ارزشهای نهفته در تلاشهای این مجموعه واقف شوند.
وی، تأکید کرد: به نمایندگی از همکارانم، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به تمامی کارکنان خدوم و ولایتمدار ناجا تبریک میگویم و توفیقات روزافزون این مجموعه ارزشمند و سرافراز را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
آبادزردشتی همچنین گفت: امنیت و آرامش ملت، محصول ایثار و تلاشهای مداوم این نیروهاست و همه ما موظفیم قدر این تلاشها را بدانیم و از آن پاسداری کنیم.