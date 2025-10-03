اولین زن در تاریخ کلیسای انگلستان

انتخاب مولالی ۶۳ ساله به عنوان صد و ششمین اسقف اعظم کانتربری در حالی اعلام شد که این منصب تا پیش از سال ۲۰۱۴ به طور کامل در انحصار مردان بود و زنان حتی اجازه حضور در مقام اسقفی را نداشتند. تصمیم اخیر کلیسا نقطه عطفی در تاریخ آن به شمار میآید و از آن به عنوان رویدادی «بیسابقه» در انگلیس یاد میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مولالی که از سال ۲۰۱۸ به عنوان اسقف لندن فعالیت میکرد، در گذشته نیز در حوزه سلامت فعالیت داشته است. او بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به عنوان رئیس پرستاری بریتانیا (Chief Nursing Officer) خدمت میکرد و در سال ۲۰۰۵ به پاس خدماتش در حوزه پرستاری و مامایی لقب شوالیه سلطنتی دریافت کرد. وی پس از آن وارد حوزه مذهبی شد و در سال ۲۰۱۵ به مقام اسقف کریتون رسید. سه سال بعد، او بعنوان اسقف لندن معرفی شد و از آن زمان تاکنون این جایگاه را در اختیار داشت.
روند انتخاب اسقف اعظم، به طور سنتی محرمانه و پیچیده است. طبق روال، کمیسیون انتخاب اسقف پس از بررسی گزینهها و کسب رأی دوسوم اعضا، دو نامزد را به نخستوزیر پیشنهاد میدهد و در نهایت نخستوزیر یک نفر را برای تأیید نهایی به پادشاه معرفی میکند. این بار نیز پس از کنارهگیری «جاستین ولبی» در نوامبر ۲۰۲۴ به دلیل فشارها ناشی از پرونده رسوایی آزار جنسی، کمیسیون نام مولالی را به عنوان جانشین اصلی معرفی کرد.
پس از کنارهگیری ولبی، «استفان کاترل» اسقف یورک به طور موقت وظایف او را بر عهده گرفته بود؛ اما اکنون با معرفی رسمی مولالی، او قرار است از ژانویه سال آینده پس از آیین تأیید انتصاب اسقف اعظم در کلیسای کانتربری، رسماً کار خود را آغاز کند.
سارا مولالی که متولد منطقه ساری (Surrey) در جنوبشرقی انگلیس است، متأهل و دارای دو فرزند است. او نخستین زنی خواهد بود که در رأس کلیسای انگلستان و جامعه جهانی کلیسای آنگلیکان قرار میگیرد؛ مقامی که از دیرباز نماد رهبری معنوی مسیحیان پروتستان در این کشور بوده است.
انتصاب او در حالی انجام میشود که کلیسای انگلستان طی سالهای اخیر با بحرانهای متعددی از جمله کاهش اعضا، فشار افکار عمومی ناشی از رسواییهای اخلاقی و انتقادها به نقش سنتی آن در جامعه انگلیس روبهرو بوده است. با این حال، سنتشکنی اخیر را بسیاری از ناظران اقدامی نمادین برای بازسازی اعتبار این نهاد مذهبی ارزیابی میکنند.