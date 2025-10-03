فروپاشی بازار مسکن در پردیس

خرید و فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس به مانند تهران شدیدا کاهش یافته و علاوه بر خریداران مصرفی، بخر و بفروش‌ها نیز تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند قیمت خانه در پردیس بعد از جنگ ۱۲ روزه ریزش کرده و با توجه به جذابیت طلا و دلار در مقایسه با مسکن احتمال کاهش بیشتر قیمت ملک در پردیس وجود دارد.



به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ هم‌اکنون با حدود ۲.۳ میلیارد تومان می‌توان در پردیس واحد مسکن مهر خریداری کرد. بازار مسکن شهر جدید پردیس به عنوان گزینه جایگزین متقاضیان سرمایه‌گذاری و اجاره‌نشین‌های تهران از تکاپو افتاده است. پردیس را می توان بورس مسکن مهر در بین تمام سایت‌های مسکن مهر کشور دانست اما مدتی است که تقاضای مصرفی آپارتمان در این شهر به کمترین حد خود رسیده است.



آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند پس از رشد قیمت مسکن در پردیس در اوایل سال جاری، به دلیل رکود بازار ملک در تهران و جنگ ۱۲ روزه، پردیس با برگشت قیمتی مواجه شد و در حال حاضر نرخ‌ها با شهریور سال گذشته تقریبا در یک سطح قرار دارد.



بر اساس آگهی‌های فروش در سایت‌های اینترنتی، هم‌اکنون واحدهای مسکن مهر در فاز ۱۱ بین ۲.۲ تا ۲.۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود؛ در حالی که اوایل امسال این عدد حدود سه میلیارد تومان بود.



در فاز ۸ نیز پس از نوساناتی که طی شش ماه گذشته تجربه شده نهایتا واحدهای خام ۱۰۵ متری به ۲.۸ میلیارد و آپارتمان‌های خام ۱۲۱ متری به سه میلیارد تومان رسیده است.



در ماه‌های ابتدایی امسال به رسم معمول هر ساله قیمت آپارتمان در پردیس رشد کرد اما به گفته واسطه‌های ملکی این شهر، پس از جنگ ۱۲ روزه بازار وارد فاز رکود و ریزش قیمت شده است. قیمت خانه در تهران پردیس طی یک سال اخیر در شرایطی رشد حدود ۱۰ درصد را به ثبت رسانده که طلا در همین بازه زمانی ۱۷۰ درصد رشد قیمت داشت.

نزدیکی به تهران و حضور پرتعداد بخر و بفروش‌ها باعث شده تا بازار مسکن در پردیس طی یک دهه اخیر رونق خوبی پیدا کند و برای سرمایه‌های متوسط به نوعی مأمن محسوب می‌شده است. اما به دلیل نقدشوندگی پایین مسکن در مقایسه با طلا و ارز، بازار ملک در پردیس از اواخر خرداد امسال جذابیت خود را از دست داده و تقاضای مصرفی و حتی سرمایه‌گذاری در این شهر به شدت کاهش نشان می‌دهد.



قرار است در هفته جاری ۲۳۵۷ واحد مسکونی و ۱۳ پروژه شامل مدرسه، مسجد، پارک و فضای ورزشی در شهر جدید پردیس افتتاح شود که مجموع افتتاحات مسکونی در دولت چهاردهم را به ۵۴۷۸ واحد می‌رساند.



بر اساس آماری که ماه گذشته احمد مرزبان ـ مدیرعامل شرکت عمران پردیس - ارائه کرد کل واحدهای مسکن مهر پردیس ۸۷ هزار و ۶۳۳ واحد بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱ هزار و ۶۳۳۳ واحد تحویل شد و ۱۰ هزار و ۷۴۶ واحد باقی ماند. خرداد امسال نیز ۸۸۷ واحد به بهره‌برداری رسید، با تحویل ۲۳۵۷ واحد در مهرماه ۱۴۰۴ تعداد باقی مانده ۸۳۸۹ واحد خواهد بود.



مساله‌ای که وجود دارد این است که تقریبا همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در این شهر خود را از ارایه خدمات کنار کشیده و عمده اقدامات بر دوش شرکت عمران قرار دارد. به طور مثال در سال‌های اخیر مدارسی در پردیس افتتاح شده که به دلیل کمبود معلم، آموزش و پرورش از پذیرش آنها خودداری کرده است.



پایین بودن سرانه‌های خدماتی در مقایسه با جمعیت آن، مشقت‌هایی برای ساکنان ایجاد کرده است. طبق برآوردها هم‌اکنون جمعیت مجموعه شهری پردیس، رودهن و جاجرود به حدود ۳۰۰ هزار نفر رسیده که بر اساس طرح جامع پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۵۰۰ هزار نفر برسد.



اما ساکنان پردیس عمدتا از کمبود سرانه‌هایی مثل فروشگاه، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، مسجد و پارک گلایه‌مند هستند. برخی مشاوران املاک می‌گویند پردیس به گزینه دوم مستاجران تهرانی تبدیل شده و معمولا افراد تا مجبور نباشند در پردیس ساکن نمی‌شوند.



قدیری از مشاوران املاک شهر جدید پردیس درباره آخرین تحولات بازار مسکن این شهر به ایسنا گفت: بازار ملک در پردیس راکد است و در فاز ۸ قیمت‌های پیش‌فروش برای پروژه‌های روی خاک از ۱.۷ میلیارد تومان شروع می‌شود و واحدهای آماده تحویل تا ۲.۸ میلیارد تومان می‌رسد.



وی افزود: اینها قیمت مصرف کننده است ولی کاسب بیشتر از ۲.۵ میلیارد تومان نمی‌خرد. قیمت‌ها نسبت به پارسال تغییری نکرده و صرف نظر از رشد و سپس کاهش قیمت ابتدای امسال تورمی نسبت به سال گذشته نداشتیم.



قدیری با بیان اینکه بازار ملک در پردیس به صورت شبکه‌ای مدیریت می شود گفت: مصرف کننده واقعی هیچ‌وقت به ارایه کننده حقیقی دسترسی ندارد. یعنی هر واحدی عرضه شود سرمایه‌گذاران به سرعت ورود می کنند و آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان زیر یمت می‌خرند.



این مشاور املاک، برآورد خود از بازار مسکن در پردیس را کاهش دانست و گفت: به نظرم مسائل سیاسی و منطقه‌ای در بازار ملک پردیس تاثیرگذار است. نظر اغلب همکاران ما این است که رکود ادامه می‌یابد و ریزش قیمت هم محتمل است.

