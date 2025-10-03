En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فروپاشی بازار مسکن در پردیس

خرید و فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس به مانند تهران شدیدا کاهش یافته و علاوه بر خریداران مصرفی، بخر و بفروش‌ها نیز تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند قیمت خانه در پردیس بعد از جنگ ۱۲ روزه ریزش کرده و با توجه به جذابیت طلا و دلار در مقایسه با مسکن احتمال کاهش بیشتر قیمت ملک در پردیس وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۶۳
| |
744 بازدید

فروپاشی بازار مسکن در پردیس

خرید و فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس به مانند تهران شدیدا کاهش یافته و علاوه بر خریداران مصرفی، بخر و بفروش‌ها نیز تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند قیمت خانه در پردیس بعد از جنگ ۱۲ روزه ریزش کرده و با توجه به جذابیت طلا و دلار در مقایسه با مسکن احتمال کاهش بیشتر قیمت ملک در پردیس وجود دارد.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ هم‌اکنون با حدود ۲.۳ میلیارد تومان می‌توان در پردیس واحد مسکن مهر خریداری کرد. بازار مسکن شهر جدید پردیس به عنوان گزینه جایگزین متقاضیان سرمایه‌گذاری و اجاره‌نشین‌های تهران از تکاپو افتاده است. پردیس را می توان بورس مسکن مهر در بین تمام سایت‌های مسکن مهر کشور دانست اما مدتی است که تقاضای مصرفی آپارتمان در این شهر به کمترین حد خود رسیده است.
 
آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند پس از رشد قیمت مسکن در پردیس در اوایل سال جاری، به دلیل رکود بازار ملک در تهران و جنگ ۱۲ روزه، پردیس با برگشت قیمتی مواجه شد و در حال حاضر نرخ‌ها با شهریور سال گذشته تقریبا در یک سطح قرار دارد.
 
بر اساس آگهی‌های فروش در سایت‌های اینترنتی، هم‌اکنون واحدهای مسکن مهر در فاز ۱۱ بین ۲.۲ تا ۲.۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود؛ در حالی که اوایل امسال این عدد حدود سه میلیارد تومان بود.
 
در فاز ۸ نیز پس از نوساناتی که طی شش ماه گذشته تجربه شده نهایتا واحدهای خام ۱۰۵ متری به ۲.۸ میلیارد و آپارتمان‌های خام ۱۲۱ متری به سه میلیارد تومان رسیده است.
 
در ماه‌های ابتدایی امسال به رسم معمول هر ساله قیمت آپارتمان در پردیس رشد کرد اما به گفته واسطه‌های ملکی این شهر، پس از جنگ ۱۲ روزه بازار وارد فاز رکود و ریزش قیمت شده است. قیمت خانه در تهران پردیس طی یک سال اخیر در شرایطی رشد حدود ۱۰ درصد را به ثبت رسانده که طلا در همین بازه زمانی ۱۷۰ درصد رشد قیمت داشت.

ریزش قیمت مسکن در پردیس پس از جنگ ۱۲ روزه

نزدیکی به تهران و حضور پرتعداد بخر و بفروش‌ها باعث شده تا بازار مسکن در پردیس طی یک دهه اخیر رونق خوبی پیدا کند و برای سرمایه‌های متوسط به نوعی مأمن محسوب می‌شده است. اما به دلیل نقدشوندگی پایین مسکن در مقایسه با طلا و ارز، بازار ملک در پردیس از اواخر خرداد امسال جذابیت خود را از دست داده و تقاضای مصرفی و حتی سرمایه‌گذاری در این شهر به شدت کاهش نشان می‌دهد.
 
قرار است در هفته جاری ۲۳۵۷ واحد مسکونی و ۱۳ پروژه شامل مدرسه، مسجد، پارک و فضای ورزشی در شهر جدید پردیس افتتاح شود که مجموع افتتاحات مسکونی در دولت چهاردهم را به ۵۴۷۸ واحد می‌رساند.
 
بر اساس آماری که ماه گذشته احمد مرزبان ـ مدیرعامل شرکت عمران پردیس - ارائه کرد کل واحدهای مسکن مهر پردیس ۸۷ هزار و ۶۳۳ واحد بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱ هزار و ۶۳۳۳ واحد تحویل شد و ۱۰ هزار و ۷۴۶ واحد باقی ماند. خرداد امسال نیز ۸۸۷ واحد به بهره‌برداری رسید، با تحویل ۲۳۵۷ واحد در مهرماه ۱۴۰۴ تعداد باقی مانده ۸۳۸۹ واحد خواهد بود.
 
مساله‌ای که وجود دارد این است که تقریبا همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در این شهر خود را از ارایه خدمات کنار کشیده و عمده اقدامات بر دوش شرکت عمران قرار دارد. به طور مثال در سال‌های اخیر مدارسی در پردیس افتتاح شده که به دلیل کمبود معلم، آموزش و پرورش از پذیرش آنها خودداری کرده است.
 
پایین بودن سرانه‌های خدماتی در مقایسه با جمعیت آن، مشقت‌هایی برای ساکنان ایجاد کرده است. طبق برآوردها هم‌اکنون جمعیت مجموعه شهری پردیس، رودهن و جاجرود به حدود ۳۰۰ هزار نفر رسیده که بر اساس طرح جامع پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۵۰۰ هزار نفر برسد.
 
اما ساکنان پردیس عمدتا از کمبود سرانه‌هایی مثل فروشگاه، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، مسجد و پارک گلایه‌مند هستند. برخی مشاوران املاک می‌گویند پردیس به گزینه دوم مستاجران تهرانی تبدیل شده و معمولا افراد تا مجبور نباشند در پردیس ساکن نمی‌شوند.
 
قدیری از مشاوران املاک شهر جدید پردیس درباره آخرین تحولات بازار مسکن این شهر به ایسنا گفت: بازار ملک در پردیس راکد است و در فاز ۸ قیمت‌های پیش‌فروش برای پروژه‌های روی خاک از ۱.۷ میلیارد تومان شروع می‌شود و واحدهای آماده تحویل تا ۲.۸ میلیارد تومان می‌رسد.
 
وی افزود: اینها قیمت مصرف کننده است ولی کاسب بیشتر از ۲.۵ میلیارد تومان نمی‌خرد. قیمت‌ها نسبت به پارسال تغییری نکرده و صرف نظر از رشد و سپس کاهش قیمت ابتدای امسال تورمی نسبت به سال گذشته نداشتیم.
 
قدیری با بیان اینکه بازار ملک در پردیس به صورت شبکه‌ای مدیریت می شود گفت: مصرف کننده واقعی هیچ‌وقت به ارایه کننده حقیقی دسترسی ندارد. یعنی هر واحدی عرضه شود سرمایه‌گذاران به سرعت ورود می کنند و آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان زیر یمت می‌خرند.
 
این مشاور املاک، برآورد خود از بازار مسکن در پردیس را کاهش دانست و گفت: به نظرم مسائل سیاسی و منطقه‌ای در بازار ملک پردیس تاثیرگذار است. نظر اغلب همکاران ما این است که رکود ادامه می‌یابد و ریزش قیمت هم محتمل است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مسکن ریزش قیمت‌ها پردیس قیمت خانه آپارتمان مسکن مهر رکورد خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خانه در منطقه ۲۱ تهران/ سکونت در جوار پهنه صنعتی تهران چند است؟
ارزان‌ترین واحدی که می‌توان در تهران خرید+ جدول
ساخت مترو پردیس بازبینی می‌شود
ساکنان تهران دنبال این خانه‌ها هستند+ جدول
نگاهی به قیمت خانه در آمریکا
خانه‌های خالی مسکن مهر هم مشمول مالیات می‌شوند؟
تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس تا پایان سال
تحویل ۱۳۴۰۰ مسکن مهر پردیس در روزهای آینده
قیمت خانه در بالاشهر، یک ماهه ۹ میلیون بالا رفت!
جزئیات جدید افزایش 5 تا 10 میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر
قیمت مسکن چقدر افزایش یافت؟
پرونده مسکن مهر پردیس پایان ۹۹ بسته می‌شود
قیمت خانه بعد از مسکن مهر حدوداً ۱۰ برابر شد
بازداشت دلالان مسکن مهر پردیس
امتناع مالکان از تحویل ۲۵۰۰ واحد مسکن مهر پردیس
بررسی وضعیت مسکن مهر در کمیسیون عمران
پرش قیمت خانه در شمیران!
قیمت خانه بعد از مسکن مهر حدوداً ۱۰ برابر شد
قیمت مسکن مهر پردیس باز هم افزایش یافت
افتتاح هزار واحد مسکن مهر پردیس تا پایان سال
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
زلزله کرج را لرزاند
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aWt
tabnak.ir/005aWt