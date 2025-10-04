En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییر ساختار مغز با ChatGPT

تصور کنید نورون‌های مغز شما زیر فشار هزاران پردازنده گرافیکی (GPU) در حال سوختن هستند، در حالی که ابزار هوش مصنوعی مورد علاقه‌تان حجم عمده کار‌های شناختی شما را مدیریت می‌کند. واگذاری تمام تلاش ذهنی به یک ربات، بدون آنکه خود درگیر فرآیند فکری شوید، می‌تواند مغز انسان را به نوعی بی‌تحرکی شناختی سوق دهد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۴۴
| |
231 بازدید
تغییر ساختار مغز با ChatGPT

 محققان MIT دریافته‌اند که استفاده گسترده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT می‌تواند توانایی ما در تفکر عمیق، یادآوری اطلاعات و ارزش‌گذاری ذهنی را کاهش دهد؛ ظاهراً آثار این پدیده را همین حالا نیز در زندگی روزمره شاهد هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایتنا؛ تصور کنید نورون‌های مغز شما زیر فشار هزاران پردازنده گرافیکی (GPU) در حال سوختن هستند، در حالی که ابزار هوش مصنوعی مورد علاقه‌تان حجم عمده کارهای شناختی شما را مدیریت می‌کند. واگذاری تمام تلاش ذهنی به یک ربات، بدون آنکه خود درگیر فرآیند فکری شوید، می‌تواند مغز انسان را به نوعی بی‌تحرکی شناختی سوق دهد.

مطالعه‌ای که زنگ هشدار را به صدا درآورد

مطالعه‌ای تازه از MIT با عنوان «مغز شما در ChatGPT» به بررسی پیامدهای عصبی و رفتاری استفاده از مدل‌های زبان بزرگ (LLM) مانند ChatGPT در نوشتن مقاله پرداخته است. این تحقیق با ۵۴ شرکت‌کننده انجام شد و آنها به سه گروه تقسیم شدند:

گروه LLM: تنها از ChatGPT برای انجام تکالیف استفاده کردند و هیچ ابزار یا وب‌سایت دیگری مجاز نبود.

گروه موتور جستجو (search engine): از وب‌سایت‌ها و منابع مختلف غیر از LLMها استفاده کردند و پاسخ‌های هوش مصنوعی نیز ممنوع بود.

گروه فقط مغز (Brain-only): تنها به دانش و مهارت‌های خود متکی بودند.

شرکت‌کنندگان در سه جلسه، انشایی درباره موضوعاتی مانند «آیا آثار هنری قدرت تغییر زندگی مردم را دارند؟» نوشتند. آنها در حین نوشتن، هدست EEG برای ضبط فعالیت مغزی داشتند. در جلسه چهارم، گروه‌های LLM و Brain-only جابه‌جا شدند تا اثرات بلندمدت استفاده از هوش مصنوعی بررسی شود.


نتایج نگران‌کننده

در جلسات اولیه، گروهی که تنها به مغز خود متکی بود، بالاترین سطح فعالیت مغزی را نشان داد و آثار خلاقانه‌تر و منحصر به فردتری تولید کرد. این افراد توانستند بعداً از آثار خود نقل‌قول کنند و احساس مالکیت بیشتری نسبت به کارشان داشتند.

در مقابل، گروه LLM کمترین میزان درگیری مغزی را داشت و هرچه زمان بیشتری می‌گذشت، به ChatGPT بیشتر وابسته می‌شدند. آثار آنها از خلاقیت کمتری برخوردار می‌شد و اغلب قادر به یادآوری دقیق نوشته‌های خود نبودند (نشانه‌ای از کاهش شکل‌گیری حافظه بلندمدت).

محققان این پدیده را «تنبلی فراشناختی» نامیده‌اند؛ فاصله‌ای مبهم بین خلبان خودکار و کمک‌خلبان، جایی که کاربر اجازه می‌دهد هوش مصنوعی به جای او فکر کند.
 
اثرات بلندمدت و هشدارهای عملی

جلسه چهارم، هنگامی که گروه‌های LLM و Brain-only جابه‌جا شدند، نتایج نگران‌کننده‌تری داشت: کسانی که پیش‌تر به هوش مصنوعی متکی بودند، نتوانستند دوباره به سطح فعالیت شناختی اولیه خود بازگردند.

به عبارت ساده، تکیه مداوم بر ابزارهایی مانند ChatGPT برای وظایفی که نیازمند تفکر انتقادی و خلاقیت هستند، ممکن است توانایی طبیعی ما برای انجام این فرآیندها را تضعیف کند. تجربه زندگی واقعی نیز این یافته‌ها را تأیید می‌کند: در ۱۰ ژوئن (۱۹ خرداد)، قطع بیش از ده ساعته سرویس ChatGPT باعث شد کاربران به طور آشکار اعتراف کنند که بدون دسترسی به این ابزار، نحوه نوشتن، انجام تکالیف و حل مسائل را فراموش کرده‌اند.
 
 
هوش مصنوعی و نسل دانش‌آموزان

وابستگی به هوش مصنوعی، به ویژه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، بسیار چشمگیر است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۳ نشان داد که یک سوم دانشجویان دانشگاه‌های ایالات متحده در طول سال تحصیلی ۲۰۲۲/۲۳ از ChatGPT برای انجام تکالیف خود استفاده کرده‌اند. یک نظرسنجی دیگر در سال ۲۰۲۴ نشان داد که ۸۶ درصد دانش‌آموزان در ۱۶ کشور حداقل تا حدی از هوش مصنوعی در مطالعات خود بهره می‌برند.

مزیت بزرگ هوش مصنوعی، افزایش بهره‌وری است. ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند سرعت انجام کارها را بالا ببرند و طبق یافته‌های MIT، بهره‌وری کارگران را تا ۱۵ درصد افزایش دهند. اما پیامد بلندمدت، وابستگی متقابل به شایستگی و کاهش توانایی‌های شناختی فرد است که شباهت زیادی به پسرفت ذهنی دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوش مصنوعی اطلاعات ChatGPT ChatGPT در مقابل گوگل ربات ChatGPT مغز دانش آموزان دانشجویان خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاربران ChatGPT در آستانه 700 میلیون/جهش بزرگ در استفاده از هوش مصنوعی
اولین هوش مصنوعی ایرانی متولد شد
اجاره ساعتی لپ‌تاپ؛ تنها راه حل دانشجویان
آموزش بازسازی عکس قدیمی با هوش مصنوعی
قدرتمندترین نسخه «چت جی‌پی‌تی» رونمایی شد
هوش مصنوعی؛ کارآموزی با پتانسیل بی‌پایان از نگاه آلتمن
هوش مصنوعی هم دچار زوال عقل می‌شود!
کاهش آسیب‌های محیط زیستی آروغ گاو‌ها به کمک هوش مصنوعی!
چت جی‌پی‌تی به آپشن‌های این خودرو اضافه می‌شود!
موتور جستجوی SearchGPT رونمایی شد
مرگ مرموز افشاگر ۲۶ ساله اسناد محرمانه OpenAI؛ خودکشی یا قتل؟
خالق ChatGPT در آستانه ورشکستگی است؟
پنج چیزی که هرگز نباید به «چت‌ جی‌پی‌تی» بگویید
هوش مصنوعی واقعاً مثل انسان عمل می‌کند؟
دولت هند هم نسبت به استفاده از هوش مصنوعی هشدار داد !
جستجو در دنیای وب با ChatGPT؛ انقلابی در تجربه کاربری OpenAI
هوش مصنوعی رابط ما و فرازمینی‌ها ؟
نظر بیل گیتس درباره آینده ChatGPT
هوش‌مصنوعی گزارش فارسی نوشت
اینستاگرام از پدیده جدید اینترنت شکست خورد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aWa
tabnak.ir/005aWa