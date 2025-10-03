تصمیمات و اقدامات آمریکا همچنان تمایل واشنگتن برای حفظ حضور نظامی خود در سوریه، علیرغم کاهش حضور در عراق را تایید میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اطلاعات فاش شده از «تام باراک»، فرستاده ویژه در سوریه نشان از عقبنشینی تدریجی دارد، احتمالاً تنها پایگاه در التنف، واقع در مثلث مرزی با عراق و مشرف به جاده دمشق-بغداد، باقی خواهد ماند.
با وجود تخلیه دو پایگاه بزرگ در سوریه، العمر و کونیکو، به همراه یک نقطه استقرار در نزدیکی باغوز، نیروهای آمریکایی این کمبود را با اقدامات میدانی جبران کردهاند و تا حد زیادی از طرح خروج کامل از مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که انتظار میرفت قبل از پایان سال تکمیل شود، صرف نظر کردهاند.
این امر اخیراً با تشدید گشتهای تقریباً روزانه در حومه شمالی و شرقی دیرالزور، برای نظارت بر تحرکات باقی ماندههای داعش، علاوه بر انجام حملات و فرودهای مکرر، پس از تشدید قابل توجه فعالیتهای این گروه، برجسته شد.
در اقدامی قابل توجه، ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده گشتهایی را در امتداد خط رقه-منصوره انجام داد که اولین مورد از این نوع از زمان خروج ایالات متحده از استانهای رقه و حلب در سال ۲۰۱۹ بود.
این اقدام پس از آغاز عملیات چشمه صلح توسط ترکیه انجام شد که مناطق راس العین و تل ابیض را در حومه شمالی حسکه و رقه تصرف کرد.
ماه گذشته نیز شاهد فعالیت نظامی قابل توجهی بود، به طوری که هشت محموله سلاح و مهمات از طریق ۲۲۱ کامیون به پایگاههای آمریکایی در قسرک، الشدادی، رمیلان و المالکیه در حومه حسکه منتقل شد.
چهار هواپیمای باری در فرودگاه نظامی خراب الجیر، مملو از تجهیزات و سلاحهای مختلف، فرود آمدند.
به موازات آن، ائتلاف، با همکاری نیروهای دموکراتیک سوریه ۶ عملیات آموزشی با گلولههای واقعی را در پایگاههای الشدادی و قسرک در حومه حسکه و در میدان نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور انجام داد.
این آموزشها شامل تمرینهایی برای حمله و هدف قرار دادن اهداف فرضی، علاوه بر انجام هفت عملیات امنیتی علیه باندهای باقی مانده داعش در حسکه، رقه و دیرالزور بود. ائتلاف همچنین به گسترش پایگاه قسرک در بزرگراه بینالمللی M۴، در بخشی که قامشلی را به تل تمر در بزرگراه حلب-حسکه متصل میکند، ادامه داد.
این گام نشاندهنده احتمال تبدیل آن به یک پایگاه مرکزی برای جایگزینی پایگاه العمر است که آمریکاییها آن را تخلیه کردند.
این اقدامات در مجموع، نیت آمریکا برای حفظ حضور نظامی در سوریه را به بهانه مقابله با هرگونه تشدید احتمالی فعالیت داعش، به ویژه با توجه به افزایش تنشها بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه و احتمال درگیری نظامی بین آنها که میتواند امنیت زندانها و اردوگاههای محل استقرار اعضای داعش و خانوادههایشان را تهدید کند، آشکار میکند.
این موضوع با اعلام وزارت دفاع ایالات متحده مبنی بر کاهش حضور خود در عراق و تغییر تمرکز خود به سوریه، مورد تاکید قرار گرفت.
یک مقام ارشد وزارت دفاع توضیح داد که «بیشتر نیروهای آمریکایی در منطقه کردستان عراق مستقر خواهند شد تا عملیات علیه داعش را در داخل خاک سوریه انجام دهند».
وی افزود که «برنامهها برای کاهش نیروها در سوریه همچنان مشروط است و تاکنون هیچ تغییر واقعی صورت نگرفته است».
وی بهانه آورد که «واشنگتن از ادامه حضور جنگجویان داعش در سوریه و احتمال فرار هزاران زندانی از زندانها بیم دارد».
این مقام آمریکایی ادعا کرد که «رهبران خاورمیانه و غرب در مورد بازگشت این سازمان و سوءاستفاده از بیثباتی در سوریه هشدار میدهند».
با توجه به موارد فوق، یک منبع میدانی تاکید میکند که «فرماندهان نظامی آمریکایی بیش از یک بار به نیروهای دموکراتیک سوریه اطلاع دادهاند که هیچ تغییری در برنامههای نظامی در سوریه ایجاد نشده است و محاسبات نظامی از محاسبات سیاستمداران جداست.»
این منبع در گفتوگو با الاخبار افزود که واشنگتن «با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از سقوط نظام سابق، به دلایلی مرتبط با ایدئولوژی حاکمان جدید، همچنان در رویکرد خود به روابط با رژیم جدید سوریه محتاط است».
این منبع معتقد است که «ملاقات سیاسی آمریکا با دمشق به دستور ترکیه و کشورهای خلیج فارس صورت گرفته و با هدف متقاعد کردن آن برای امضای توافق صلح با اسرائیل است».
وی خاطرنشان کرد که «پرسنل نظامی آمریکایی شخصاً تشدید عملیات داعش در شمال شرقی سوریه را زیر نظر دارند و میدانند که هرگونه تشدید درگیری بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه فرصتی طلایی برای این سازمان برای حمله به زندانها و اردوگاهها خواهد بود».
این منبع افزود: «آمریکاییها، بریتانیاییها و فرانسویها اهمیت زیادی برای امنیت زندانها و اردوگاهها قائل هستند و بنابراین تا زمانی که این مسائل حل نشوند، هیچ عقبنشینی نظامی از نیروهای ائتلاف صورت نخواهد گرفت.»
او یادآوری کرد که «کنفرانسی که یک هفته پیش در نیویورک برگزار شد و نامه فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده به کشورها که از آنها خواسته بود اتباع خود را از زندانها و اردوگاهها خارج کنند، به وضوح نشاندهنده اهمیت این موضوع در امنیت بینالمللی است».