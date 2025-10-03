خادمان حرم در عزای شهادت حضرت معصومه (س)

همزمان با سالروز رحلت جانگداز حضرت فاطمه معصومه(س)، خادمان حرم مطهر، زائران و اقشار مختلف مردم متدین قم در آیینی باشکوه گردهم آمدند تا ارادت خود را به دختر گرامی امام هفتم(ع) ابراز کنند و در سوگ آن بانوی بزرگوار، با اشک و اندوه، یاد و نام ایشان را گرامی بدارند.

در این مراسم معنوی،خادمان حرم‌های مطهر حضرت معصومه(س)، همراه با شال‌ها و حمایل‌های منقش به نام مبارک اهل‌بیت(ع)، با اسپندان و چراغ‌های روشن، جلوه‌ای روحانی و ویژه به دسته‌های عزاداری بخشیدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مراسم از بیت‌النور و محل اقامت تاریخی حضرت معصومه(س) آغاز شد و عزاداران در صفوف منظم، با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، مسیر منتهی به حرم مطهر را طی کردند؛ در طول مسیر، مردم با نثار گل، روشن کردن شمع و قرائت دعاهای مخصوص، عشق و ارادت خود را به دختر موسی بن جعفر(ع) نشان دادند.

خادمان و زائران پس از ورود به حرم مطهر، در کنار مضجع شریف بانوی کرامت، به عزاداری پرداختند و با قرائت زیارت‌نامه و صلوات، یاد آن حضرت را زنده نگه داشتند؛ اشک‌های سوگواران و زمزمه‌های عاشقانه آنان، فضایی روحانی و معنوی در سراسر صحن و شبستان حرم ایجاد کرد.

توصیف شخصیت بانوی کرامت

در ابتدای مراسم، حجت‌الاسلام سید حسین آقامیری، از خطیبان حرم مطهر حضرت معصومه(س)، شخصیت این بانوی بزرگوار را نمونه‌ای برجسته از ایمان، عفاف و معرفت دینی دانست و تاکید کرد: بارگاه نورانی ایشان همواره کانون هدایت و معنویت برای شیعیان بوده است.

وی در ادامه به ذکر مصایب آن حضرت در دوران بیماری پرداخت.

نگاهی به زندگانی حضرت فاطمه معصومه(س)

حضرت فاطمه معصومه(س) در سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند؛ ایشان دختر گرامی امام موسی‌کاظم(ع) و نجمه خاتون و خواهر بزرگوار امام رضا(ع) بودند.

از همان دوران کودکی، در محیطی آکنده از علم و معنویت رشد یافتند و در کنار پدر و برادران خویش، با معارف قرآن و سنت آشنا شدند.

این بانوی کریمه به واسطه جایگاه علمی، شخصیتی ممتاز داشتند و به‌عنوان یکی از بانوان فاضل خاندان اهل‌بیت(ع) شناخته می‌شدند. نقل است که جمعی از شیعیان برای پرسش‌های دینی خود به ایشان مراجعه می‌کردند و حضرت با تسلط علمی و معرفت عمیق، پاسخگوی آنان بودند.

هجرت تاریخی از مدینه به قم

پس از آن‌که مامون عباسی امام رضا(ع) را به اجبار از مدینه به خراسان فراخواند، حضرت معصومه(س) نیز با اشتیاق دیدار برادر، سفری تاریخی را آغاز کردند. ایشان همراه کاروانی از علویان و خاندان اهل‌بیت(ع) راهی ایران شدند. اما در مسیر حرکت، در شهر ساوه مورد هجوم و آزار مأموران حکومتی قرار گرفتند و دچار بیماری شدند.

پس از آن، به قم منتقل شدند؛ شهری که مردم آن با عشق و ارادت، میزبان دختر موسی‌بن‌جعفر(ع) شدند. حضرت در خانه موسی‌بن‌خزرج، از بزرگان اشعری قم، اقامت گزیدند، اما پس از ۱۷ روز در غربت و اندوه، در دهم ربیع‌الثانی سال ۲۰۱ هجری قمری چشم از جهان فروبستند.

رحلت و آرامگاه

پیکر مطهر ایشان با شکوه فراوان در باغ بابلان به خاک سپرده شد و همان‌جا بود که بعدها بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) بنا شد؛ حرم مطهری که امروز یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی جهان اسلام و مامن عاشقان اهل‌بیت(ع) است.

جایگاه معنوی

حضرت فاطمه معصومه(س) بانویی هستند که زندگی کوتاه اما پر برکتشان، سفری از مدینه تا قم را رقم زد؛ سفری که قم را به پایگاه شیعیان و یکی از مراکز مهم علمی و معنوی جهان اسلام تبدیل کرد. یاد ولادت، هجرت و رحلت ایشان همچنان در قلب عاشقان اهل‌بیت(ع) زنده است و حرم مطهرشان چراغ هدایت برای آیندگان خواهد بود.