زمین لرزه سیاسی در بریتانیا

تصور من این است که بهتر است بگویم من تغییراتی را در برنامه دارم.
زمین لرزه سیاسی در بریتانیا

شاهزاده ویلیام که ولیعهد چارلز سوم پادشاه کنونی بریتانیا محسوب می شود به تازگی در یک مصاحبه اعلام کرده است که وقتی به سلطنت برسد در سیستم سلطنتی بریتانیا تغییراتی اعمال خواهد کرد. او با این اظهاراتش مسبب گمانه زنی های بسیاری در مورد آینده خاندان سلطنتی و نظام سیاسی این کشور شده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ او این مصاحبه را با سومین لوی هنرپیشه مشهور کانادایی و در قلعه ویندزور انجام داد.
 

شاهزاده ویلیام در جواب این پرسش که « آینده او به عنوان شاه بریتانیا به چه شکلی خواهد بود؟»

این گونه جواب داد:« تصور من این است که بهتر است بگویم من تغییراتی را در برنامه دارم. تغییراتی برای بهتر شدن امور و من عاشق تغییر هستم. من از تحول استقبال می کنم و از آن نمی ترسم و تغییر مرا هیجان زده می کند. البته تغییرات مد نظر من خیلی رادیکال نیستند ولی تغییراتی هستند که مورد نیاز هستند. من طرفدار سنت ها هستم اما باید بپذیریم نظام سلطنتی باید مطابق با زمان تحول یابد.»
 

