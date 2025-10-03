En
واژگونی مرگبار وانت نیسان در الیگودرز

سرپرست پلیس‌راه لرستان از فوت دو نفر در حادثه واژگونی وانت نیسان در جاده روستایی «کزنار» شهرستان الیگودرز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۳۱
2 بازدید
واژگونی مرگبار وانت نیسان در الیگودرز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ یدالله نادری در سخنانی، اظهار داشت: ساعت ۰۳:۳۰ صبح امروز جمعه راننده وانت نیسان که در محور روستایی «کزنار» الیگودرز در حال تردد بود، به دلیل خستگی و عدم توجه کافی به مسیر، کنترل خودرو را ازدست‌داده و از جاده خارج شد. این واژگونی منجر به فوت راننده و سرنشین همراه وی شد.

وی افزود: جاده‌های فرعی و روستایی استان به علت وجود قوس‌های طولی و عرضی فراوان، عرض کم و فقدان شانه مناسب، از جمله مسیرهای پرخطر محسوب می‌شوند که نیازمند رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت کامل نکات ایمنی است.

سرپرست پلیس‌راه لرستان با هشدار به رانندگان، تصریح کرد: رانندگان گرامی باید هنگام عبور از این جاده‌ها، از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند، توجه کامل به مسیر داشته باشند و در صورت احساس خستگی، حتماً توقف کرده و استراحت کنند تا از بروز چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود.

سرهنگ نادری، یادآور شد: رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، کلید اصلی حفظ جان خود و سایر هم‌وطنان در مسیرهای پرخطر استان است.

 

