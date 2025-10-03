درخواست رسمی برای تعرفه سختی کار پرستاران اطفال

دکتر روح‌الله شیرزادی با بیان اینکه با کمبود پرستار مواجه هستیم، اظهار کرد: اگرچه تعداد تخت‌های مصوب بیمارستان مرکز طبی ۴۲۰ مورد است اما 360 تخت فعال داریم. به دلیل اینکه با کمبود پرستار مواجه هستیم، تعداد تخت‌های کنونی که برای خدمات درمانی در دسترس داریم از تعداد تخت‌های مصوب این مرکز ۶۰ مورد کمتر است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با بیان اینکه ارائه خدمات و درمان بیماران یک کار گروهی است، توضیح داد: سیستم‌ها با انجام کار گروهی موفق می‌شوند و نباید تصور کرد که یک سیستم با کار فردی و بدون کار گروهی موفق می‌شود. سیستم بهداشتی و درمانی کشور نیز از موضوع موفقیت سیستم با انجام کار گروهی مستثنی نیست؛ به طوری که اگر یک پزشک خوب وجود دارد، می‌بایست یک پرستار بهتر از آن پزشک در سیستم بهداشتی درمانی وجود داشته باشد تا دستورهای درمانی مانند دستور دارویی را به درستی ارائه دهد تا روند درمانی به نقطه نهایی برسد.

سرپرست بیمارستان مرکز طبی کودکان ادامه داد: نه تنها پرستاران بلکه نیروی‌های خدماتی و پشتیبانی که در مراکز درمانی به ارائه خدمت می‌پردازند نیز کار بزرگی انجام می‌دهند. بیمارستان مرکز طبی کودکان، دومین بیمارستان پژوهشی کشور در حوزه کودکان و بزرگسالان به حساب می‌آید. مقام اول بیمارستان پژوهشی کشور در اختیار بیمارستان شریعتی است و با توجه به این نتایج می‌توان گفت که اولین بیمارستان پژوهشی در زمینه کودکان هستیم و تمام این موفقیت‌ها حاصل یک کار گروهی است.

شیرزادی با بیان اینکه با وجود اهمیت و سختی کار پرستاران اما میزان دریافتی آنها کم است، توضیح داد: آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه حدود 15هزار نفر در رشته پرستاری دانش‌آموخته می‌شوند اما این در حالی است که تعداد متقاضیان آزمون استخدامی وزارت بهداشت از تعداد سهمیه‌های تخصیص یافته کمتر بود. با توجه به اینکه میزان دریافتی پرستاران کم است، دانش‌آموختگان رشته‌ پرستاری ترجیح می‌دهند که در خانه بمانند و وارد چرخه ارائه خدمت نشوند.

وی گفت: افزایش دریافتی پرستاران را در کانون توجه قرار داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که دریافتی آنها را بهتر کنیم. نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت نوشته‌ایم و در این نامه خواسته‌ایم که تعرفه‌های ترجیحی در حوزه کودکان مشمول سختی کار شود. حدود 3 ماه از نگارش این نامه می‌گذرد؛ با توجه به اینکه تیم مدیریتی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نیز در زمینه کودکان فعالیت می‌کند و تیم کنونی وزارت بهداشت نیز نسبت به حوزه کودکان حساس است، نسبت به نتایج درخواست خود خوشبین هستیم. خبرهای خوبی در این زمینه شنیده‌ایم و وعده‌های خوبی در این زمینه داده‌اند و امیدوارم که این درخواست به زودی نهایی شود.

