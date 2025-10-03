قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۱ مهر + جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: جمعه ۱۱ مهر
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
110,813,000
طلای 18 عیار / 740
109,336,000
طلای ۲۴ عیار
147,750,000
طلای دست دوم
109,335,780
آبشده کمتر از کیلو
480,090,000
مثقال طلا
480,050,000
انس طلا
3,856.80
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,171,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,108,900,000
نیم سکه تک فروشی
628,600,000
ربع سکه تک فروشی
358,600,000
سکه گرمی تک فروشی
173,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,098,000,000
نیم سکه (قبل 86)
550,000,000
ربع سکه (قبل 86)
280,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
89,900,000
حباب سکه بهار آزادی
27,800,000
حباب نیم سکه
88,100,000
حباب ربع سکه
88,020,000
حباب سکه گرمی
40,190,000