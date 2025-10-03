En
کد خبر: ۱۳۳۲۰۱۵
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۱ مهر + جدول

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۱۱ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

110,813,000

طلای 18 عیار / 740

109,336,000

طلای ۲۴ عیار

147,750,000

طلای دست دوم

109,335,780

آبشده کمتر از کیلو

480,090,000

مثقال طلا

480,050,000

انس طلا

3,856.80

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,171,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,108,900,000

نیم سکه تک فروشی

628,600,000

ربع سکه تک فروشی

358,600,000

سکه گرمی تک فروشی

173,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,098,000,000

نیم سکه (قبل 86)

550,000,000

ربع سکه (قبل 86)

280,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

89,900,000

حباب سکه بهار آزادی

27,800,000

حباب نیم سکه

88,100,000

حباب ربع سکه

88,020,000

حباب سکه گرمی

40,190,000
