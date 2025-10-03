En
فرودگاه مونیخ در محاصره پهپادهای ناشناس‌

فرودگاه بین‌المللی مونیخ در جنوب آلمان به دلیل مشاهده تعداد زیادی پهپاد ناشناس به طور موقت تعطیل شد.
مقامات فرودگاه بین‌المللی مونیخ اعلام کردند که این اختلال شامگاه پنجشنبه آغاز و منجر به زمین‌گیر شدن ۱۷ پرواز و ایجاد اختلال در سفر نزدیک به سه هزار مسافر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بنا به اعلام سی ان ان، بر اساس بیانیه رسمی فرودگاه مونیخ، علاوه بر لغو همه پروازهای خروجی از این فرودگاه، ۱۵ پرواز ورودی به این فرودگاه نیز به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ و فرانکفورت در آلمان و همچنین شهر وین در اتریش (کشور همسایه آلمان) هدایت شده‌اند.

بنا به گزارش رویترز : فرودگاه مونیخ پس از تعطیلی در طول شب به دلیل مشاهده پهپادهای ناشناس ، صبح جمعه بازگشایی شد .

این خبرگزاری همچنین یاداور شد که ۱۵ پرواز دیگر به جای فرودگاه مونیخ آلمان به فرودگاه‌های اشتوتگارت، نورنبرگ، وین و فرانکفورت منتقل شده‌اند.

