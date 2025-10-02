مرگ تلخ یک خانم موتورسوار در تصادف با کامیون + عکس

به گزارش تابناک، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز چهارشنبه از وقوع یک تصادف هولناک بین موتورسیکلت و کامیون در منطقه صنعتی دولتآباد خبر داد. این حادثه در روز سهشنبه هشتم مهرماه سال ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر از طریق تماس تلفنی به مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ اعلام شد.
جانباختن موتورسوار زن در محل حادثه
عباس عابدی اعلام کرد که واحد امدادی مستقر در منطقه صنعتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد. اما متأسفانه خانم ۲۰ سالهای که راننده موتورسیکلت بود، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.
وی همچنین تصریح کرد که با وجود حضور سریع نیروهای اورژانس در صحنه، هیچگونه علائم حیاتی در مصدوم مشاهده نشد و تلاشهای امدادی بینتیجه باقی ماند.
آمار نگرانکننده تصادفات موتورسواران در استان اصفهان
عابدی افزود که طبق آمار فعلی، از ابتدای سال جاری تاکنون در استان اصفهان مجموعاً ۴۸ هزار و ۲۵ مورد تصادف رخ داده است که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۷۷۳ مورد مربوط به موتورسیکلتها بوده است.
بر اساس گفتههای وی، ۳۷ درصد از کل تصادفات استان مربوط به موتورسواران است که ضرورت توجه به ایمنی و آموزش این قشر از شهروندان را آشکار میکند.
گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان درباره تصادفات
پیشتر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز اعلام کرده بود که ۵۰ درصد از مصدومان بدحال بیمارستانی در استان، ناشی از تصادفات بهخصوص با موتورسیکلت است.
شاهین شیرانی تأکید کرد که در سه ماهه نخست سال جاری، استان اصفهان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ۱۹ درصدی مصدومان تصادفات بوده است.
میزان سفرهای روزانه با موتورسیکلت در اصفهان
در حال حاضر از مجموع ۴.۴ میلیون سفر شهری روزانه در اصفهان، نزدیک به ۵۰۰ هزار سفر با موتورسیکلت انجام میشود که نشاندهنده نقش پررنگ این وسیله نقلیه در زندگی روزمره شهروندان است.
به گزارش رکنا، در حال حاضر هیچ گواهینامه ای برای بانوان ایرانی صادر نمیشود و مصوبه ای برای صدور گواهینامه بانوان در حال بررسی است