En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ تلخ یک خانم موتورسوار در تصادف با کامیون + عکس

تصادف مرگبار موتورسوار زن در اصفهان؛ دختر ۲۰ ساله در اولین حادثه ثبت‌شده موتورسواران زن این شهر، بر اثر برخورد موتورسیکلت با کامیون در منطقه صنعتی دولت‌آباد جان باخت.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۷۸
| |
55 بازدید

مرگ تلخ یک خانم موتورسوار در تصادف با کامیون + عکس

به گزارش تابناک، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز چهارشنبه از وقوع یک تصادف هولناک بین موتورسیکلت و کامیون در منطقه صنعتی دولت‌آباد خبر داد. این حادثه در روز سه‌شنبه هشتم مهرماه سال ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر از طریق تماس تلفنی به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ اعلام شد.

جان‌باختن موتورسوار زن در محل حادثه

عباس عابدی اعلام کرد که واحد امدادی مستقر در منطقه صنعتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد. اما متأسفانه خانم ۲۰ ساله‌ای که راننده موتورسیکلت بود، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی همچنین تصریح کرد که با وجود حضور سریع نیروهای اورژانس در صحنه، هیچ‌گونه علائم حیاتی در مصدوم مشاهده نشد و تلاش‌های امدادی بی‌نتیجه باقی ماند.

آمار نگران‌کننده تصادفات موتورسواران در استان اصفهان

عابدی افزود که طبق آمار فعلی، از ابتدای سال جاری تاکنون در استان اصفهان مجموعاً ۴۸ هزار و ۲۵ مورد تصادف رخ داده است که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۷۷۳ مورد مربوط به موتورسیکلت‌ها بوده است.

بر اساس گفته‌های وی، ۳۷ درصد از کل تصادفات استان مربوط به موتورسواران است که ضرورت توجه به ایمنی و آموزش این قشر از شهروندان را آشکار می‌کند.

گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان درباره تصادفات

پیش‌تر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز اعلام کرده بود که ۵۰ درصد از مصدومان بدحال بیمارستانی در استان، ناشی از تصادفات به‌خصوص با موتورسیکلت است.

شاهین شیرانی تأکید کرد که در سه ماهه نخست سال جاری، استان اصفهان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ۱۹ درصدی مصدومان تصادفات بوده است.

میزان سفرهای روزانه با موتورسیکلت در اصفهان

در حال حاضر از مجموع ۴.۴ میلیون سفر شهری روزانه در اصفهان، نزدیک به ۵۰۰ هزار سفر با موتورسیکلت انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش پررنگ این وسیله نقلیه در زندگی روزمره شهروندان است.

به گزارش رکنا، در حال حاضر هیچ گواهینامه ای برای بانوان ایرانی صادر نمیشود  و مصوبه ای برای صدور گواهینامه بانوان در حال بررسی است

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان موتورسوار تصادف زن موتورسوار تصادف شدید تصادف با کامیون خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مقایسه تصادفات رانندگی زنان و مردان
آغاز ثبت‌نام گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌‌ها
موتورسواری زنان ممنوعیت شرعی ندارد
موتورسواری زنان با خروج از تعلیق قانونی، به موانع اجرایی خواهد رسید!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVW
tabnak.ir/005aVW