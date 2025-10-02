مرگ یک نوزاد در تصادف شدید جاده سقز–بوکان

عصر امروز در اثر برخورد سه خودرو سواری در ۱۰ کیلومتری محور سقز – بوکان، حوالی روستای کوچک سفلی، حادثه‌ای تلخ رخ داد که منجر به آتش‌سوزی گسترده شد.

به گزارش تابناک، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور سقز- بوکان، آتش‌سوزی و کشته شدن یک و مصدومیت هشت نفر خبر داد.

بابک هدایی اظهار کرد: ساعت ۱۵:۰۴ امروز در محور سقز – بوکان و در محدوده گردنه سرا، برخورد زنجیره‌ای سه دستگاه خودرو سواری سمند، پژو و پیکان منجر به مصدومیت هشت و فوت یک نفر در صحنه حادثه شد.

وی افزود: به محض اعلام این سانحه به دیسپچ اورژانس، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از شهرستان سقز و یک دستگاه آمبولانس از شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شد که پس از اقدامات اولیه درمانی در صحنه، پنج نفر از مصدومان به بیمارستان شفا شهرستان سقز و سه نفر دیگر نیز به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند که متأسفانه یک نفر از سرنشینان در این حادثه علی‌رغم تلاش پرسنل در محل حادثه جان باخت.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به افزایش نگران کننده حوادث رانندگی در جاده‌های استان اشاره و بر لزوم رعایت مقررات رانندگی تاکید کرد.

پلیس در حال علت بررسی این حادثه است.