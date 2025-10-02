عکسی از دانشجوی جانباخته در انفجار دانشگاه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تقی‌دخت معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران با ابراز تاسف از حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد این دانشگاه که منجر به درگذشت یکی از دانشجویان این دانشگاه شد، گفت: متاسفانه در جریان این حادثه، محمدامین کلاته، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد جان باخت.

محمدامین با تلاش و پشتکار خود، به عنوان یک الگو برای دیگر دانشجویان شناخته می‌شد و همواره در مسیر علم و دانش گام برمی‌داشت. یاد و خاطره او در دل‌هایمان زنده خواهد ماند و آثار علمی‌ ارزشمند او چراغ راه آینده خواهد بود.