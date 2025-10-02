En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ برای هرگونه پاسخ حماس خط قرمز تعیین خواهد کرد

سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس‌جمهور آمریکا برای هرگونه پاسخی از سوی جنبش حماس «خط قرمز» تعیین خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۶۶
| |
782 بازدید
ترامپ برای هرگونه پاسخ حماس خط قرمز تعیین خواهد کرد

به گزارش تابناک، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه خبری «فاکس نیوز» بیان کرد: «ایالات متحده امیدوار است و انتظار دارد که حماس طرح آن برای غزه را تایید کنند.»

لویت مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای هرگونه پاسخی از سوی جنبش حماس «خط قرمز» تعیین خواهد کرد.

او در پاسخ به سوالی درباره احتمال کنار گذاشتن طرح حماس گفت: «این خط قرمزی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده باید ترسیم کند و من مطمئنم که او این کار را خواهد کرد.»

جنگ اوکراین

سخنگوی کاخ سفید در رابطه با جنگ اوکراین گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ زمان و تلاش بسیار زیادی را برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین صرف کرده است.»

او اذعان کرد: «ما به فروش سلاح به ناتو ادامه خواهیم داد تا این ائتلاف بتواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد.»

کارولین لویت با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اوکراین گفت: «ترامپ می‌خواهد جنگ در اوکراین پایان یابد و این را برای هر ۲ طرف روشن کرده است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کاخ سفید ترامپ غزه حماس اسرائیل توافق اوکراین جنگ اوکراین خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس: توقیف ناوگان پایداری، تروریسم دریایی است
شورای امنیت پذیرش دولت فلسطین را تصویب کند
پشت پرده تهدید نتانیاهو توسط ترامپ افشا شد
طرح صلح ترامپ برای غزه و تاثیر آن بر  ژئواکونومی خاورمیانه
تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر
توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!
انتشار جزئیاتی از طرح جدید ترامپ برای غزه
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد
ترامپ: به توافق نزدیک شده‌ایم!
جزئیات دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVK
tabnak.ir/005aVK