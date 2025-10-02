ترامپ برای هرگونه پاسخ حماس خط قرمز تعیین خواهد کرد

به گزارش تابناک، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه خبری «فاکس نیوز» بیان کرد: «ایالات متحده امیدوار است و انتظار دارد که حماس طرح آن برای غزه را تایید کنند.»

لویت مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای هرگونه پاسخی از سوی جنبش حماس «خط قرمز» تعیین خواهد کرد.

او در پاسخ به سوالی درباره احتمال کنار گذاشتن طرح حماس گفت: «این خط قرمزی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده باید ترسیم کند و من مطمئنم که او این کار را خواهد کرد.»

جنگ اوکراین

سخنگوی کاخ سفید در رابطه با جنگ اوکراین گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ زمان و تلاش بسیار زیادی را برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین صرف کرده است.»

او اذعان کرد: «ما به فروش سلاح به ناتو ادامه خواهیم داد تا این ائتلاف بتواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد.»

کارولین لویت با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اوکراین گفت: «ترامپ می‌خواهد جنگ در اوکراین پایان یابد و این را برای هر ۲ طرف روشن کرده است.»