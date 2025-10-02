En
عکس: دیوارنگاه سفارت ایران در بیروت به یاد شهدای مقاومت

رونمایی از اولین دیوارنگاه سفارت ایران در بیروت با تصویری از شهید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی‌الدین
کد خبر: ۱۳۳۱۹۶۳
605 بازدید
عکس: دیوارنگاه سفارت ایران در بیروت به یاد شهدای مقاومت

به گزارش تابناک، اولین دیوارنگاه سفارت ایران در بیروت، به یاد شهدای مقاومت با تصویری از  شهید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی‌الدین رونمایی شد.

برچسب ها
لبنان سفارت ایران سید حسن نصرالله شهادت سالگرد شهادت خبر فوری
