عکس: دیوارنگاه سفارت ایران در بیروت به یاد شهدای مقاومت

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0646\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0641\u0627\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a\u060c \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u00a0\u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0647\u0627\u0634\u0645 \u0635\u0641\u06cc\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.