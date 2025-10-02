En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جلسه مدیران استقلال با ساپینتو برگزار نشد

درحالی که گفته می‌شد باشگاه‌ استقلال با ساپینتو جلسه داشته اما هیچ جلسه‌ای میان طرفین برگزار نشده است‌.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۵۶
| |
5 بازدید
جلسه مدیران استقلال با ساپینتو برگزار نشد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امروز میان مدیران باشگاه استقلال و ریکاردو ساپینتو، سرمربی این تیم جلسه‌ای برگزار نشده است. شب گذشته این باشگاه اعلام کرد که به دلیل کسب نتایج ضعیف جلسه‌ای میان مدیریت و سرمربی برگزار می‌شود اما چنین جلسه‌ای برگزار نشده است.

به نظر می‌رسد باشگاه استقلال صرفا برای فرار از فشار هواداران این بیانیه را اعلام کرده و تا بعد از بازی برابر چادرملو در هفته ششم هیچ جلسه‌ای بین طرفین برگزار نخواهد شد. اگر چه پیروز نشدن برابر چادرملوی اردکان می‌تواند ساپینتو را مستقیم به درب خروج برساند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال تاجرنیا مدیرعامل استقلال ساپینتو سرمربی لیگ قهرمانان آسیا شکست خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساپینتو قربانی باند مخوف استقلال می‌شود/ قمار فرهاد مجیدی روی خاطرات خوش یا انتخاب موقت خسرو حیدری؟
معرفی گزارشگر بازی امشب استقلال
خلاصه بازی استقلال 0 - المحرق 1
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران
پوستر ویژه AFC برای جدال استقلال و المحرق
لیگ قهرمانان آسیا| شکست استقلال در خانه مقابل المحرق
ساپینتو: المحرق ضعیف نیست؛ دنبال برد هستیم
کنایه سنگین فرهیختگان به استقلال پس از شکستی دیگر! + عکس
جلسه فوری تاجرنیا با ساپینتو
وعده تاجرنیا در پاسخ به اعتراض ساپینتو
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVA
tabnak.ir/005aVA