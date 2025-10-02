جلسه مدیران استقلال با ساپینتو برگزار نشد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امروز میان مدیران باشگاه استقلال و ریکاردو ساپینتو، سرمربی این تیم جلسه‌ای برگزار نشده است. شب گذشته این باشگاه اعلام کرد که به دلیل کسب نتایج ضعیف جلسه‌ای میان مدیریت و سرمربی برگزار می‌شود اما چنین جلسه‌ای برگزار نشده است.

به نظر می‌رسد باشگاه استقلال صرفا برای فرار از فشار هواداران این بیانیه را اعلام کرده و تا بعد از بازی برابر چادرملو در هفته ششم هیچ جلسه‌ای بین طرفین برگزار نخواهد شد. اگر چه پیروز نشدن برابر چادرملوی اردکان می‌تواند ساپینتو را مستقیم به درب خروج برساند.