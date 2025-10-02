به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی هنگام، در جریان بازدید محمد شریعتمداری و هیئتی از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس عملیات نصب این رآکتور پیشرفته که حمل آن به کشور با چالشهای متعددی همراه بود آغاز شد تا گام اصلی راهاندازی کامل طرح اوره و آمونیاک هنگام برداشته شود.
این واحد که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته طراحی و اجرا شده، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید اوره کشور و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی محسوب میشود.
شریعتمداری در این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: راهاندازی رآکتور واحد اوره نهتنها موجب افزایش چشمگیر تولید محصولات نیتروژنی خواهد شد، بلکه به تکمیل زنجیره ارزش و رشد صادرات غیرنفتی کشور کمک میکند. اوره یکی از محصولات راهبردی در حوزه صادراتی است که نقش بسزایی در افزایش ارزآوری برای اقتصاد کشور دارد.
وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی در پیشرفت صنعت پتروشیمی، افزود: کارگران و کارکنان، ارزشمندترین سرمایههای این مجموعه و کل صنعت پتروشیمی هستند. توسعهای که امروز در حال تحقق است، بدون تلاش و تعهد این سرمایههای انسانی امکانپذیر نبود.
شریعتمداری در ادامه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و منطقهای کنونی گفت: امروز در شرایط حساسی قرار داریم، اما خوشبختانه با هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری، این دوران نیز با همدلی، تلاش و خودباوری پشت سر گذاشته خواهد شد و کشور در مسیر ثبات و توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با تأکید بر تعهد گروه صنایع خلیجفارس به توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نشاندهنده عزم جدی ما برای تقویت زیرساختهای صنعتی، کاهش وابستگی به خارج و تحقق اهداف بلندمدت در حوزه اقتصاد دانشبنیان است.