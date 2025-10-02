به گزارش تابناک به نقل از میزان، قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز پنجشنبه (۱۰ مهرماه) در جریان سفر به شهر مقدس قم با حضور در بیت آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی با این مرجع عالیقدر دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و تنقیح قوانین گفت: مجلس یازدهم طی چهار سال بر اساس برنامهای منظم، با اولویتبخشی به مسائل اقتصادی مردم، قوانینی را در حوزه بانکداری، قاچاق کالا، معادن و شهرکهای صنعتی و سایر بخشهای اقتصادی تصویب کرد. در دولتهای مختلف، چه در دوره دولت شهید رئیسی و چه در دولتهای پیشین، تلاش کردیم خلاء قانونی در هیچ حوزهای برای دولتها باقی نماند. در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی بینالمللی نیز اقداماتی خوبی داشتیم.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه برنامه هفتم با بهرهگیری از تجربههای گذشته نمایندگانی که از مدیران کلان و نیروهای جوان متخصص در حوزه دانشبنیانها و فناوریهای نو بودند، تنظیم شده است، گفت: این برنامه نسبت به برنامههای پیشین دقیقتر و اجراییتر تدوین شده و اکنون تنها سند بالادستی کشور محسوب میشود، زیرا سند چشمانداز بیستساله رو به پایان است.
قالیباف افزود: در برنامه هفتم تأکید شده که دولت هر ساله پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، گزارش دقیق عملکرد خود را در اجرای برنامه ارائه دهد. این گزارش باید از سوی شورای راهبری برنامه و ناظران دولتی بررسی تا بودجه سالانه بر همان اساس تدوین شود. این در حالی است که در برنامههای گذشته تنها پس از پنج سال ارزیابی انجام میشد و نتیجه آن عملکرد حدود ۳۰ درصدی بود. به همین دلیل، اکنون از همان سال اول عملکرد دولت بهطور دقیق بررسی خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سه شنبه هفته گذشته نخستین گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس ارائه شد و بلافاصله جلسهای برگزار و موضوع پس از بررسی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد. این نشان میدهد که نظارت بر اجرای برنامه از همان ابتدا آغاز شده است.
وی با اشاره به همبستگی مردم در ایام جنگ با وجود مشکلات اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کشور افزایش یافته بود مردم با نجابت، غیرت و انسجام، کمکاریها را نادیده گرفته و پای کار نظام آمدند، لذا وظیفه ماست که این انسجام را حفظ و مشکلات اقتصادی را با سرعت حل کنیم.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندههای کالاهای اساسی به نحوی عمل میشود که کالاهای اساسی پس از واردات با قیمت یارانهای و مناسب به دست مردم نمیرسد لذا این روند باید اصلاح شود.
وی افزود: بیش از دو سال است که پیگیر اجرای سازوکاری برای تخصیص کالاهای ضروری به مردم هستم؛ اگر این سازوکار اجرا شود، تعدادی از کالاهای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت به نحوی که نوسانات قیمتی تاثیری در قیمت این تعداد کالا که مردم پرداخت میکنند نخواهد داشت و مابهالتفاوت آن توسط دولت جبران میشود.
وی افزود: در این طرح، قیمت تعدادی از کالاهای اساسی باید به نحوی تعیین شود که سالانه فقط به اندازه افزایش حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند تا به مردم فشار نیاید. همچنین موضوع مسکن نیز از اولویتهای جدی است و قانون جهش تولید مسکن باید با سرعت اجرا شود.
قالیباف با تاکید بر اینکه بخش سلامت نیز مورد توجه مجلس قرار دارد گفت: به صورت کلی تلاش داریم در حوزه اقتصادی به دولت کمک کنیم و اگر نقصانی هم باشد، مجدانه و مسئولانه پیگیری و مطالبه میکنیم. در حوزه کلان اقتصادی کشور اگر اصلاحات در بخش انرژی انجام نشود، سایر اصلاحات اقتصادی بیاثر خواهد بود. این موضوع خروجی مطالعات و مشورت با کارشناسان و صاحبنظران است. البته این اصلاحات باید مردمی سازی شود و به نحوی باشد که مردم از آن انتفاع اقتصادی روشن و شفاف ببرند.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم اشتباهات گذشته تکرار نشود و اقداماتی شوکآور در حوزه سوخت و انرژی صورت نگیرد.
قالیباف تأکید کرد: دولت و مجلس برای اجرای این اصلاحات بسیج شدهاند و پای کار هستند، البته تغییر همزمانی تغییر دولت با شروع کار مجلس دوازهم و همچنین جنگ اخیر دشواریهای ایجاد کرد، اما ما از مسیر رفع مشکلات مردم منحرف نشدیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: موضوعات مهم معیشتی و اصلاحات انرژی با همکاری دولت در حال پیگیری است، این اقدامات بزرگترین اولویت اقتصادی کشور است و اگر به دقت و به نحوی اجرا شود که مردم منافع اقتصادی مشخص و عینی داشته باشند، نتایج آن در بهبود معیشت مردم خود را نشان خواهد داد.
قالیباف با بیان اینکه دولت و مجلس با همدلی مصمم به پیشبرد برنامه هفتم هستند، تصریح کرد: مجلس در این مسیر پشتیبان دولت خواهد بود و البته اگر قصوری وجود داشته باشد، وظیفه دارد با مطالبهگری آن را پیگیری کند.
در این دیدار آیتاللهالعظمی جوادی آملی ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری علیهالسلام، گفت: ملت ایران مزیت بزرگی دارد و آن تمسک به اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام است؛ ما علی و اولاد علی را داریم در حالیکه دیگران از این نعمت محروماند. با این حال، اگر در جامعه، فساد، اختلاس و سوءمدیریت ریشهکن نشود، دیگر جوامع در عمل از ما پیشی خواهند گرفت
این مرجع عالیقدر تاکید کرد: برای سامان یافتن امور کشور باید انسانهای صالح و شایسته در جایگاههای مدیریتی قرار گیرند. پاکی مملکت در گرو طهارت مدیران و مسئولان است.
آیتاللهالعظمی جوادی آملی با اشاره به وضعیت منابع طبیعی کشور گفت: ایران سرزمین نعمتهای بزرگ الهی است. وقتی نقشه شمال و مازندران و جنگلهای انبوه و قله دماوند را میبینیم، بهانهای برای خاموشی و بیبرقی وجود ندارد. بارها به مسئولان گفتهایم که از رها سازی آبهای شمال جلوگیری کنید و سد بسازید، وقتی مردم بدانند منافع طرحها برای خودشان است، همانطور که در حادثه هزار سنگر آمل به میدان آمدند، امروز هم پای کار خواهند بود.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر خاطرهای از دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: در جبهههای دفاع مقدس ما رزمندگانی بودند که در زمستان سرد کردستان، برای حفظ سنگرهای خود آنقدر ایستادند که از سرما یخ زدند و به شهادت رسیدند، وقتی پیکر آنان را به قم آوردند، پس از آنکه در مجلس ترحیم، قرآن و فاتحه خواندم، آن شب تا آخر مجلس نشستم و گریه کردم نه برای ثواب، بلکه گریه خجالت، الان هم اینچنین انسانهایی در کشور هستند که باید قدر آنها را دانست چرا که اینها سرمایههای کشور هستند.
آیتاللهالعظمی جوادی آملی همچنین به بیان نورانی امام حسن عسکری علیهالسلام اشاره کرد و اظهار داشت: بیان نورانی امام حسن عسکری (سلام الله علیه) این است که «إِنَّ اَلْوُصُولَ إِلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِامْتِطَاء اَللَّیْلِ» فرمودند رسیدن به خداوند، سفری است که با مرکب قابل طی کردن است، مرکبش هم شب زنده داری و نماز شب است، نماز شب پرواز بنده به سوی خداست، انسانی که سحر بر میخیزد و با خدایش گفتوگو میکند، و آنکه از گناه میپرهیزد و به معصیت تن نمیدهد، به حقیقت انسانیت نزدیکتر است و جامعه اسلامی باید بر معنویت، تهذیب نفس و عقلانیت تکیه کند.
این مرجع عالیقدر در پایان ضمن دعا برای توفیق خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، تأکید کرد: ما نگران نیستیم، بلکه امیدواریم. از ذات اقدس الهی مسئلت داریم که کشور از هر خطری محفوظ بماند و این امانت الهی به دست صاحب اصلی آن برسد.