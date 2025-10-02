En
واکنش ایران به بیانیه گروه ۷ درباره بازگشت تحریم‌ها

سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه گروه ۷ راجع به موضوع هسته‌ای ایران را مزورانه و قلب واقعیت دانست و محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۴۳
| |
749 بازدید
واکنش ایران به بیانیه گروه ۷ درباره بازگشت تحریم‌ها

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «اسماعیل بقائی» استقبال کشورهای عضو گروه ۷ از اقدام غیر قانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا از بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران، که با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام و بدون هیچ توجیه قانونی یا متطقی صورت گرفته است، را به منزله حمایت آنها از یک اقدام ناقض حقوق بین‌الملل دانست و تاکید کرد که این موضع‌گیری گروه ۷ به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت غیر قانونی و ناموجه اقدام مزبور را تغییر دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری تعرض نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک با هماهنگی و همکاری آمریکا و متعاقبا حمله مستقیم آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، ادعای گروه ۷ مبنی بر اینکه "سه کشور اروپایی و آمریکا بارها با حسن نیت راهکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از پس‌گشت و نیل به راه حل مذاکره‌شده جامع و پایدار ارائه کردند" را کذب محض و وارونه‌نمایی حقیقت توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد که اساسا آمریکا به دلیل خروج غیر قانونی و یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و متعاقبا نقض‌های مستمر حقوق بین‌الملل در ارتباط با ایران و کارشکنی در مسیر اجرای برجام، مسبب و عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است. سه کشور اروپایی نیز به دلیل تبعیت از آمریکا و قصور در ایفای تعهدات و همچنین حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها مرتکب "عدم اجرای عمده" تعهدات برجامی شدند بلکه با سوء نیت آشکار همه ابتکارها و تلاش‌های ایران برای دیپلماسی را نادیده گرفتند.

بقائی همچنین با اشاره به بی‌تفاوتی کشورهای عضو گروه ۷ نسبت به زرادخانه اتمی رژیم نسل‌کش صهیونیستی، روبکرد این کشورها در قبال موضوع عدم اشاعه را منافقانه توصیف و تاکید کرد: این ۷ کشور به دلیل عملکرد مزورانه و غیر مسئولانه در قبال حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی فاقد هر گونه صلاحیت اخلاقی برای پند دادن به دیگران هستند.

گفتنی است، گروه هفت در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب نسخه‌ای از آن در تارنمای دولت انگلیس قرار گرفت، اعلام کرد: ما وزیران خارجه گروه هفت شامل کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حمایت از فعال شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا برای بازگردان تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و سایر محدودیت‌ها علیه ایران متحد ایستاده‌ایم. این اقدام نتیجه ناکامی مداوم ایران در اجرای الزاماتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

وزیران خارجه گروه هفت گفتند: ما از بازگشت اجرای دوباره قطعنامه‌های لغوشده (۲۰۰۶) ۱۶۹۶، (۲۰۰۶) ۱۷۳۷، (۲۰۰۷) ۱۷۴۷، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، (۲۰۰۸) ۱۸۳۵ و (۲۰۱۰) ۱۹۲۹ از ساعت ۰۰:۰۰ (به وقت گرینویچ) ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (پنجم مهر) حمایت می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما طبق تعهدات خود به عنوان اعضای سازمان ملل اعمال دوباره محدودیت‌های وضع‌شده در این قطعنامه‌های شورای امنیت را به‌سرعت اجرا می‌کنیم. ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که این تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها را کاملا اجرا کرده و به آن پایبند باشند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گروه 7 بیانیه‌ ایران  اسنپ بک بازگشت تحریم ها خبر فوری
