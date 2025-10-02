En
علت وقوع انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران

معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرد که کپسول هیدروژن در زمان تعویض دچار انفجار شد و یک دانشجو کشته و دو دانشجو زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۳۷
855 بازدید
علت وقوع انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران

به گزارش تابناک، محمدرضا تقی‌دخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکده مواد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران توضیح داد: یکی از کپسول‌های گاز هیدروژن در زمان تعویض منفجر شده است و متاسفانه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فوت شده است.

وی اظهار کرد: دو دانشجوی دیگر نیز در این حادثه دچار مصدومیت شده‌اند که مصدومیت آن‌ها جدی نیست و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران گفت: مسئولین آزمایشگاه در آزمایشگاه حضور داشته‌اند و در هنگام فعالیت دانشجویان این حادثه رخ داده است.

وی در پاسخ به این‌که تعویض کپسول توسط دانشجویان انجام شده یا مسئولین گفت: موضوع در حال بررسی است و اخبار تکمیلی به زودی اعلام می‌شود.

