ماجرای مرگ دو عمانی با آب معدنی ایرانی

سفارت ایران در مسقط با صدور بیانیه‌ای نسبت به درگذشت دو شهروند عمانی بر اثر مصرف آب معدنی منتسب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف عمیق کرد و اعلام کرد که موضوع به‌طور جدی در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۲۷
| |
1705 بازدید

ماجرای مرگ دو عمانی با آب معدنی ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها، سفارت ایران در مسقط با صدور بیانیه‌ای نسبت به درگذشت دو شهروند عمانی بر اثر استفاده از آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف عمیق کرد و اعلام داشت که موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است.

در این بیانیه آمده است: علل وقوع حادثه و جزئیات فنی آن در دست بررسی بوده و این سفارت با تمام توان در جهت روشن شدن ابعاد حادثه و نیز حفظ سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی و عمانی تلاش خواهد نمود.

سفارت ایران همچنین تأکید کرده است که پیگیری‌ها از طریق مراجع ذیربط در دو کشور ادامه دارد و هرگونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

