به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز جمعه تصریح کرد که اقدامات سه کشور اروپایی در کلید زدن مکانیسم بازگشت تحریمها علیه ایران «باطل و بیاعتبار» است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه گفت که اروپاییها آگاهانه الزامات توافقشده شورای امنیت سازمان ملل در مورد رویه فعالسازی سازوکار اسنپ بک را نادیده گرفته و دور زدهاند.
وی اضافه کرد: «بنابراین، درخواست بریتانیا و دو کشور اروپایی از دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در تاریخ ۲۸ آگوست از ابتدا ماهیتی فریبکارانه داشته است.
وی تاکید کرد، بر این اساس، نتایج بحثها و بررسیهای آنها از نظر حقوقی باطل و بیاعتبار است و نمیتواند هیچ تعهد قانونی را بر سایر کشورها تحمیل کند.
روز گذشته هم سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نامهای مفصل خطاب به دبیرکل و شورای امنیت، بهشدت از اقدامات اخیر برخی کشورهای غربی و دبیرخانه سازمان ملل متحد در خصوص ادعای «احیای» تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و آن را فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و مغایر با منشور ملل متحد و تصمیمات الزامآور شورای امنیت دانست.
در این نامه، نماینده دائم روسیه تصریح کرده است که اعلامیه دبیرخانه سازمان ملل با ادعای «اعمال مجدد» قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ نهتنها بیاساس است، بلکه عملاً بهمعنای تحریف آشکار تصمیمات شورا و نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب میشود.
نماینده روسیه خاطرنشان ساخت که پیشنویس ارائهشده از سوی کره جنوبی برای تمدید رژیم خاتمه تحریمها و نیز پیشنویس مشترک روسیه و چین بهمنظور تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، با مخالفت آمریکا، بریتانیا و فرانسه مواجه شد و به تصویب نرسید.
وی افزود که این سه کشور غربی، همراه با برخی اعضای غیردائم شورا، عملاً در برابر تلاشها برای ایجاد فضای بیشتر جهت مذاکره در خصوص مسئله هستهای ایران ایستادند و مسیر تقابل و تشدید تنش را انتخاب کردند.
سفیر روسیه سپس به ادعای سه کشور اروپایی مبنی بر فعالسازی سازوکار موسوم به «اسنپبک» در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ پرداخت و آن را مطلقاً فاقد اعتبار دانست.
وی تصریح کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان نهتنها الزامات فرایند حلوفصل اختلافات مندرج در برجام را که جزء لاینفک قطعنامه ۲۲۳۱ است، رعایت نکردهاند، بلکه با نقضهای مکرر خود، اساساً صلاحیت استناد به این سازوکار را از دست دادهاند، بدین ترتیب، ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار اسنپبک فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و نمیتواند بهعنوان ابلاغیهای معتبر طبق بند عملیاتی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی گردد.
وی یادآور شد که وزرای خارجه روسیه، چین و ایران نیز در نامه مشترک مورخ ۲۸ اوت این موضع را رسماً به دبیرکل و شورا اعلام کردهاند.
نماینده روسیه تأکید کرد: «پیشنویس قطعنامهای که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به رأی گذاشته شد، بهوضوح الزامات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نمیساخت و نتیجه بررسی آن بههیچوجه نمیتواند بهمعنای احیای تحریمهای گذشته قلمداد گردد، ازاینرو، میتوان نتیجه گرفت که کل فرآیند ادعایی موسوم به «اسنپبک» عملاً از اساس باطل است و هرگونه تلاشی برای القای خلاف آن صرفاً تلاشی سیاسی و یکجانبه برای مشروعیتبخشی به نقضهای آشکار سه کشور غربی است.»
در بخش دیگری از نامه، سفیر روسیه به موعد مقرر خاتمه محدودیتهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اشاره و تصریح کرد: «از آن تاریخ به بعد، تمامی تدابیر مربوط به برنامه هستهای ایران منقضی خواهد شد، بنابراین، دبیرخانه سازمان ملل هیچ مبنای حقوقی و رویهای برای بازگرداندن فهرست تحریمهای منسوخشده یا احیای کمیته تحریم ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ندارد.»
وی اقدامات اخیر دبیرخانه از جمله بازنشر فهرست تحریمها، فعالسازی وبسایت کمیته تحریم و اطلاعیه مربوطه را «غیرقانونی، غیرسازنده و مضر برای اعتبار شورای امنیت» توصیف کرد.
نماینده دائم روسیه ضمن ابراز تأسف شدید از اقدامات دبیرخانه، آن را مغایر با ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد و بیطرفی لازم برای این نهاد دانست و هشدار داد که تداوم چنین روندی میتواند اقتدار شورای امنیت را بهطور جدی مخدوش سازد. وی تأکید کرد که هیچگونه مبنای حقوقی برای بازتأسیس کمیته ۱۷۳۷ و فعالیتهای مرتبط با آن وجود ندارد و نباید هیچ اقدامی از جمله معرفی کارشناسان برای هیئت یا انتصاب رئیس کمیته صورت گیرد.
در پایان، سفیر روسیه از دبیرخانه سازمان ملل خواست بیدرنگ یادداشت اخیر خود را پس بگیرد، بازگرداندن فهرست تحریمها را لغو نماید، وبسایت مربوط به کمیته ۱۷۳۷ را تعطیل کند و از هرگونه اقدام دیگر در راستای منافع صرفاً چند دولت غربی خودداری ورزد.
او تصریح کرد که این مکاتبه باید بهعنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.