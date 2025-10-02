En
فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند!

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از فیفا و یوفا خواست تا عضویت اسرائیل را تعلیق کرده و مانع حضور تیم‌ها و بازیکنان این رژیم در مسابقات بین‌المللی شوند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۱۸
477 بازدید

فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند!

 

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که حضور شش تیم از شهرک‌های کرانه باختری در لیگ‌های داخلی رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مقررات فیفا به شمار می‌رود. این سازمان تأکید کرد که فیفا و یوفا نباید اجازه ادامه چنین روندی را بدهند.

آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در این بیانیه اظهار داشت: «در حالی که تیم ملی اسرائیل خود را برای دیدار با نروژ و ایتالیا در مرحله انتخابی جام جهانی آماده می‌کند، اسرائیل همچنان در حال ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.»او اضافه کرد: «نیرو‌های اسرائیلی تاکنون بیش از ۸۰۰ ورزشکار، بازیکن و مسئول ورزشی را در میان بیش از ۶۵ هزار قربانی حملات اخیر کشته‌اند؛ حملاتی که با هدف تخریب گسترده و واداشتن ساکنان غزه به مهاجرت صورت گرفته و همراه با محرومیت غیرنظامیان از غذا و منابع حیاتی بوده است.»

کالامار همچنین با انتقاد از نقش فدراسیون فوتبال رژیم اشغالگر خاطرنشان کرد: «مایه تأسف است که این فدراسیون همچنان اجازه می‌دهد باشگاه‌های شهرک‌نشین در مسابقات داخلی شرکت کنند و تمام هشدار‌های بیش از یک دهه گذشته را نادیده بگیرد.»دبیرکل عفو بین‌الملل در پایان تأکید کرد: «فوتبال نمی‌تواند در سرزمین‌های خالی و متروکه انجام شود. به همین دلیل یوفا و فیفا باید طبق قوانین بین‌المللی مسئولیت خود را بپذیرند و تا زمانی که فدراسیون اسرائیل حضور باشگاه‌های غیرقانونی مستقر در شهرک‌ها را متوقف نکند، تیم‌های اسرائیلی را از حضور در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی محروم سازند.»

تعلیق عضویت اسراییل نسل کشی غزه سازمان عفو بین‌الملل فیفا یوفا
