توافق جذاب در نشست علیرضا دبیر و تاجرنیا

بر اساس این توافق، تیم کشتی آزاد استقلال در مهد کشتی ایران، یعنی جویبار، راه‌اندازی شده و با نام استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می‌کند.
| |
توافق جذاب در نشست علیرضا دبیر و تاجرنیا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال؛ علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در نشستی با دکتر علی تاجرنیا رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، بر سر گسترش حضور این باشگاه در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی به توافق رسیدند.

کشتی به عنوان ورزش اول ایران و نماد پهلوانی و جوانمردی، جایگاهی بی‌بدیل در فرهنگ مردم دارد. باشگاه استقلال با هدف توسعه این رشته ملی و مردمی، تصمیم به حضوری جدی در این عرصه دارد.

بر اساس این توافق، تیم کشتی آزاد استقلال در مهد کشتی ایران، یعنی جویبار، راه‌اندازی شده و با نام استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می‌کند. مدیریت این تیم بر عهده سلمان قادری، سرپرستی بر عهده اسدالله رضایی و هدایت فنی تیم بر عهده قهرمان المپیک، کمیل قاسمی است. اسامی کشتی‌گیران استقلال جویبار به زودی اعلام می‌شود.

همچنین مقرر شد تیم کشتی فرنگی استقلال هم در شهر قم راه‌اندازی شود.

در مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم‌های بانک شهر، دانشگاه آزاد بابل و استقلال جویبار در گروه B و تیم‌های ستارگان ساری، نام‌آوران خراسان شمالی و خیبر خرم‌آباد در گروه A قرار گرفته‌اند.

کشتی آزاد تیم کشتی آزاد استقلال مهد کشتی آزاد جویبار توافق تیم کشتی فرنگی استقلال علیرضا دبیر علی تاجرنیا
دردسر تازه برای تاجرنیا
دیدار ثابت قدم با علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی
وعده پزشکیان در مراسم تجلیل از کشتی گیران
عکس: رئیس جمهور میزبان قهرمانان جهان در کشتی
