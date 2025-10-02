En
حماس: توقیف ناوگان پایداری، تروریسم دریایی است

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در متوقف کردن کشتی‌های «ناوگان پایداری جهانی» (صمود) در آب‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان و خبرنگاران همراه آنها را به‌شدت محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۹۱
294 بازدید
حماس: توقیف ناوگان پایداری، تروریسم دریایی است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای به توقیف کشتی‌های ناوگان شکستن محاصره غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: توقیف کشتی‌های ناوگان پایداری در آب‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران همراه آن‌ها، اقدامی بزدلانه و جنایت دزدی و تروریسم دریایی علیه غیرنظامیان است که به پرونده سیاه جنایات این رژیم افزوده می‌شود.

حماس تأکید کرده است که این حمله، داوطلبان بین‌المللی را هدف قرار داد که در یک مأموریت انسان‌دوستانه برای رساندن کمک‌های فوری به مردم محاصره‌شده غزه تلاش می‌کردند؛ مردمی که از ۲ سال گذشته با سیاست نسل‌کشی و گرسنگی سازمان‌یافته روبه‌رو هستند.

این جنبش ضمن محکوم کردن یورش وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی، افزود: توقیف ناوگان پایداری اقدامی مجرمانه است که باید از سوی همه آزادی‌خواهان جهان محکوم شود.

حماس همچنین با ستایش از شجاعت و پایداری فعالان آزادی‌خواه در ادامه مسیر خود برای شکستن محاصره، از ملت‌های جهان خواست تا با برگزاری گردهمایی‌ها و فعالیت‌های اعتراضی، مخالفت خود را با این اقدام غیرقانونی ابراز کنند و خواستار توقف فوری آن شوند.

در پایان این بیانیه آمده است: سازمان ملل و جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند تا جنایات رژیم اشغالگر و اقدامات دزدی دریایی آن را محکوم کنند و گام‌های فوری برای حمایت از داوطلبان و کشتی‌های آنها بردارند. همچنین باید با جدیت برای پایان دادن به نسل‌کشی و گرسنگی تحمیلی علیه ملت فلسطین و محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتشان علیه بشریت اقدام شود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که شامگاه چهارشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به چند کشتی از ناوگان صمود که با هدف شکستن محاصره نوار غزه در حرکت بودند، یورش برد.

بر اساس اعلام نهادهای سازمان‌دهنده، نیروهای اشغالگر در جریان این حمله به فعالان بین‌المللی حاضر در کشتی‌ها تعرض کردند و شماری از آنها را مجروح کردند. همچنین ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در این کاروان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

این اقدام هم‌زمان با رسیدن برخی از کشتی‌های ناوگان به نزدیکی سواحل غزه رخ داد. به گفته برگزارکنندگان، یورش ارتش صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداقی از «دزدی دریایی» در آب‌های آزاد به شمار می‌رود.

در همین راستا، شبکه الجزیره اعلام کرد که علی‌رغم حمله رژیم صهیونیستی به ۱۹ کشتی ناوگان صمود از مجموع ۴۴ کشتی، دیگر کشتی‌ها در حال ادامه مسیر به سمت نوار غزه هستند.

توقیف کشتی دزد دریایی شکستن محاصره غزه حماس ناوگان صمود فعالان آزادی خواه تعرض به کشتی
