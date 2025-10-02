En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروگانگیری دختر توسط خواستگارش

مردی که برای انتقام از دختر مورد علاقه اش خود را گریم کرده بود به دام افتاد و این ماجرا را بازگو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۸۵
| |
4 بازدید
گروگانگیری دختر توسط خواستگارش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس از ربوده شدنش توسط راننده خودروی عبوری خبر داد: «صبح سوار یک خودروی پژو شدم که راننده‌اش مرد میانسالی بود. ناگهان او تغییر مسیر داد و وقتی اعتراض کردم با چاقو تهدیدم کرد. بعد هم مرا به پارکینگ خانه‌ای برد و به زور از من چند سفته سفیدامضا گرفت و طلا و وسایل باارزشی که همراهم بود را نیز سرقت کرد. بعد با کارت عابربانکم کلی خرید کرد. حدود ۱۲ ساعتی گروگان او بودم و در نهایت مرا دوباره سوار خودرو کرد و در کنار خیابانی مرا رها کرد. تنها کسی که به او مشکوک هستم خواستگار سابقم است که از من کینه به دل گرفته بود.»

به دستور بازپرس جنایی، کارآگاهان به سراغ خواستگار سابق او رفتند. هر چند پسر جوان منکر سرقت بود، اما دلایل و مدارکی که تیم تحقیق به دست آورده بود نشان می‌داد که او در این ماجرا نقش دارد. درنهایت پسر جوان به ربودن دختر مورد علاقه‌اش اعتراف کرد و به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان پلیس قرار داده شد.

پسر جوان که سابقه سرقت از منزل دارد اعتراف کرد برای اینکه شناسایی نشود صورتش را گریم کرده بود.

چرا این دختر را ربودی؟

کینه‌اش را به دل داشتم با احساساتم بازی کرده بود وقتی فهمید سارقم جواب منفی داد و از آن مهم‌تر با نقشه‌ای حرفه‌ای طلا و دلار‌هایی را که از راه سرقت به دست آورده بودم از خانه‌ام سرقت کرد.

از کجا فهمید سارقی؟

یکی از بدخواهانم ماجرای سرقت‌هایم را به او گفته بود، البته من از وقتی با شقایق آشنا شده بودم دور خلاف را خط کشیدم. به دروغ به او گفته بودم در کار ساخت‌وساز برج هستم و خانواده‌ام ایران زندگی نمی‌کنند. برای جلب اعتماد بیشتر او، هربار با یک خودروی اجاره‌ای مدل بالا دنبالش می‌رفتم. من به غیر از یک مادر پیر کسی را در زندگی ندارم که آن هم در شهرستان زندگی می‌کند، اما وضع مالی‌ام خوب است و از راه سرقت تا قبل از اینکه دست به این کار بزنم، پول خوبی به دست آورده بودم.

چه شد اموالت را سرقت کرد؟

شقایق دختر زرنگی بود و اصلاً به روی من نیاورد که فهمیده است سارقم. یک روز به خانه‌ام آمد و با قهوه مسموم مرا بی‌هوش کرد و اموالی را که از راه سرقت به دست آورده بودم جمع کرد و برد. من نمی‌توانستم به پلیس شکایت کنم و بگویم که دزد به من زده است از طرفی نمی‌توانستم سکوت کنم و اجازه بدهم شقایق هر آنچه در این مدت به دست آورده‌ام را ببرد به همین دلیل نقشه ربودنش را طراحی کردم.

نقشه‌ات چه بود؟

برای اینکه مرا نشناسد از یک گریمور حرفه‌ای خواستم چهره‌ام را تغییر دهد و مرا به مردی حدوداً ۶۰ ساله تبدیل کند. بعد از آن به عنوان مسافرکش او را سوار خودرو کرده و به مخفیگاهم بردم و هرچه پول و طلا همراهش بود، گرفتم. البته آنجا از صدایم به من شک کرد ولی فکر نمی‌کردم شکایت کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروگانگیری سارق سرقت
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل مرموز مرد صراف در وسط خیابان
شهادت دو مأمور پلیس در درگیری با سارقان مسلح
ماجرای هجوم نقابداران قمه‌کش به جشن‌های خانوادگی
سرقت شبانه قابل تامل از دو خودرو در گلشهر کرج/ خانه‌های قولنامه‌ای و امنیت را دریابید!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aU1
tabnak.ir/005aU1