کلمبیا تمام دیپلمات‌های اسرائیلی را اخراج کرد

رئیس‌جمهور کلمبیا بار دیگر به قطع روابط دیپلماتیک کلمبیا با رژیم صهیونیستی که در مه ۲۰۲۴ اعلام شده بود اشاره کرد و دستور «خروج فوری» باقی‌مانده دیپلمات‌های اسرائیلی از بوگوتا را صادر کرد.
کلمبیا تمام دیپلمات‌های اسرائیلی را اخراج کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس‌جمهور کلمبیا در نشست هیئت دولت از پایان توافق تجارت آزاد با اسرائیل و اخراج تمامی دیپلمات‌های این رژیم خبر داد. در شامگاه چهارشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، گوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا در نشست هیئت دولت در کاخ ریاست‌جمهوری نارینیو در بوگوتا اعلام کرد که توافق تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی لغو خواهد شد.

پترو در سخنانی که به‌طور زنده از تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفت: «ما خواهان آن نوع تجارتی نیستیم که زندگی را قربانی حرص و طمع کنیم. این یعنی توافق را اصلاح می‌کنیم و دیگر هیچ توافقی با اسرائیل وجود نخواهد داشت.»

رئیس‌جمهور کلمبیا همچنین به شرکت‌های صادرکننده زغال‌سنگ هشدار داد که صادرات به اسرائیل را متوقف کنند. او تأکید کرد که ارزش زیرساخت‌ها بیش از زغال‌سنگ است و کلمبیا نمی‌تواند در «جنایات» شریک باشد. پترو تصریح کرد که این تصمیم اقدامی انتقام‌جویانه یا ناشی از نفرت نیست، بلکه اقدامی در دفاع از زندگی است. او با اشاره به استفاده از زغال‌سنگ در صنایع نظامی اسرائیل یادآور شد که دولتش پیشتر در سال ۲۰۲۴ صادرات زغال‌سنگ به این رژیم را ممنوع کرده بود.

در بخش دیگری از سخنانش، پترو بار دیگر به قطع روابط دیپلماتیک کلمبیا با رژیم صهیونیستی که در مه ۲۰۲۴ اعلام شده بود اشاره کرد و دستور «خروج فوری» باقی‌مانده دیپلمات‌های اسرائیلی از بوگوتا را صادر کرد.

او گفت: «دولت‌هایی مثل دولت من وظیفه دارند با اسرائیل روبه‌رو شوند. نمی‌توانیم با حکومتی که مرتکب نسل‌کشی می‌شود، روابط دیپلماتیک یا تجاری داشته باشیم.»

وزارت خارجه کلمبیا نیز همزمان یادداشت رسمی فسخ توافق را به رژیم صهیونیستی ارسال کرده و خواستار بازگشت فوری دیپلمات‌های اسرائیلی شد. سفارت این رژیم در بوگوتا از سال گذشته تعطیل شده بود، اما شماری از کارکنان آن همچنان به‌طور موقت در پایتخت کلمبیا حضور داشتند.

از سوی دیگر گوستاوو پترو در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از توقیف کشتی‌های ناوگان صمود نوشت: «اگر این اطلاعات درست باشد، نتانیاهو مرتکب یک جنایت بین‌المللی جدید شده است».

رئیس جمهور کلمبیا در ادامه نوشت: «دو شهروند کلمبیایی که در فعالیت‌های همبستگی بشردوستانه با فلسطین شرکت داشتند، در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده‌اند. وزارت امور خارجه باید تمام مطالبات مناسب را از جمله از طریق دادگاه‌های اسرائیل، پیگیری کند». او تصریح کرد: «هر کسی که از بازداشت غیرنظامیان جوان توسط یک رژیم تمامیت‌خواه در آب‌های بین‌المللی خوشحال می‌شود، هرگز معنای تمدن را نفهمیده است».

رئیس جمهور کلمبیا پایان توافق اسرائیل تجارت آزاد لغو توافق تجاری نتانیاهو جنایت بین المللی
