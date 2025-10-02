به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ داستان بدهیهای باشگاه پرسپولیس تمامی ندارد و با وجود هزینههای چند صدمیلیاردی، اما مدیرعامل و مسئولان باشگاه هنوز نتوانستهاند بدهیهای خود را بپردازند که این مسئله برای باشگاه پرسپولیس دردسرهای زیادی به وجود آورده است. در همین رابطه مطلع شدیم شناسه ملی باشگاه پرسپولیس توقیف شده. یکی از طلبکاران باشگاه پرسپولیس که طلب چند ده میلیاردتومانی از این باشگاه دارد از این باشگاه شکایت کرده و در پی این شکایت، دادگاه شناسه ملی باشگاه پرسپولیس را توقیف کرده است. توقیف شناسه ملی ازاینجهت مهم است که باشگاه پرسپولیس در یکی دو سال اخیر بهعنوان یک شرکت بورسی مشغول به کار بوده و توقیف شناسه ملی این باشگاه تبعات جبرانناپذیری برای پرسپولیس خواهد داشت.