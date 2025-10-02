شروط مهم مجمع تشخیص برای پیوستن به CFT

به گزارش تابناک، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با شبکه خبر، تصریح کرد: برای اینکه FATF بخواهد ایران را از لیست سیاه خارج کند ۴۱ اقدام را مطرح کرده بود که دو تا از این اقدامات پیوستن به کنوانسیون CFT و پالرمو بود.

وی افزود: با موافقت مشروط برای پیوستن به CFT مسئولین مربوطه باید با FATF وارد مذاکره شوند و مسئله را دنبال کنند.

دهنوی گفت: ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد.

او در ادامه گفت: هرجایی که CFT با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ایران ملاک خواهد بود.