En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شروط مهم مجمع تشخیص برای پیوستن به CFT

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جزئیات موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کنوانسیون CFT توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۶۱
| |
651 بازدید

شروط مهم مجمع تشخیص مصلحت برای پیوستن به CFT + جزئیات

به گزارش تابناک، محسن دهنوی  سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با شبکه خبر، تصریح کرد: برای اینکه FATF بخواهد ایران را از لیست سیاه خارج کند ۴۱ اقدام را مطرح کرده بود که دو تا از این اقدامات پیوستن به کنوانسیون CFT و پالرمو بود.

وی افزود: با موافقت مشروط برای پیوستن به CFT مسئولین مربوطه باید با FATF وارد مذاکره شوند و مسئله را دنبال کنند.

دهنوی گفت:  ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد.

او در ادامه گفت: هرجایی که CFT با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ایران ملاک خواهد بود.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
اف ای تی اف FATF منع تامین مالی تروریسم CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و CFT FATF‌
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aTd
tabnak.ir/005aTd