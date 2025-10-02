جزئیات جدید از طلاق و زندگی زناشویی نیکول کیدمن

به گزارش تابناک به نقل از کافهسینما، اخبار مربوط به نیکول کیدمن و همسرش، کیث اربن، حاکی از آن است که نیکول کیدمن درخواست طلاق داده است تا به ۱۹ سال زندگی مشترک پایان دهد.
نیکول کیدمن ۵۸ ساله، روز سهشنبه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، در دادگاهی در نشویل رسماً درخواست طلاق خود را از کیت اربن، ۵۷ ساله، ثبت کرده است. در اسناد دادگاه “مشکلات زناشویی و اختلافات آشتیناپذیر” به عنوان دلیل ذکر شده است. گزارشها حاکی از آن است که این زوج از ابتدای تابستان از یکدیگر جدا زندگی میکردند و اربن خانه مشترکشان در نشویل را ترک کرده و ملک جداگانهای در همان شهر خریده است.
امروز جزییات بیشتری از روند طلاق این دو ستارهی مشهور منتشر شده است. گفته میشود توافقنامهی انحلال ازدواج شامل تقسیم تقریباً مساوی داراییهای مشترک است، به طوری که هر یک از طرفین داراییهای شخصی خود، از جمله حق کپیرایت و حق امتیاز آثار هنریشان را حفظ خواهند کرد. همچنین آنها از درخواست حمایت مالی (نفقه) از یکدیگر صرف نظر کردهاند.
این زوج دو دختر نوجوان به نامهای ساندی رز (۱۷ ساله) و فیث مارگرت (۱۴ ساله) دارند. آنها بر سر یک برنامه دقیق برای حضانت مشترک توافق کردهاند که طبق آن، کیدمن، والد اصلی اقامتی، خواهد بود (و ۳۰۶ روز در سال از آنها مراقبت خواهد کرد) و اربن حق ملاقات و حضانت در روزهای دیگر، از جمله هر دو هفته یک بار از شنبه تا یکشنبه را خواهد داشت. بر اساس اسناد، اربن تمامی تعهدات مالی مربوط به حمایت از فرزندان را پیشپرداخت کرده است و نیازی به پرداخت نفقه کودک نخواهد بود. توافقهای دقیق، از جمله امضای حضانت فرزندان توسط اربن در ۲۹ آگوست و کیدمن در ۶ سپتامبر، نشان میدهد که مقدمات طلاق از مدتی قبل فراهم شده بوده است. بر اساس قوانین ایالت تنسی، نهایی شدن طلاق حداقل ۹۰ روز طول خواهد کشید.
برخی از منابع خبری ادعا میکنند که کیدمن از این جدایی، ویران شده و خواهان جدایی نبوده و برای نجات ازدواج تلاش میکرده است. در مقابل، منابع نزدیک به اربن گفتهاند که این جدایی،اجتنابناپذیر به نظر میرسید. برخی گزارشها همچنین شایعاتی مبنی بر رابطه احتمالی اربن با زن دیگری را مطرح کردهاند، که به گفته یک منبع، کیدمن این موضوع را رد نکرده است.
برخی از رسانهها امروز اخباری را دربارهی یکی از بندهای قرارداد پیش از ازدواج کیت اربن و کیول کیدمن را منتشر کردهاند. این بند مربوط به پاک بودن از کوکائین است! گزارشها نشان میدهند که توافقنامهی پیش از ازدواج این دو هنرمند، شامل یک بند پاکی از مواد مخدر کوکائین بوده که بر اساس آن، اربن به ازای هر سال زندگی مشترک که پاک باقی بماند، مستحق دریافت مبلغ قابل توجهی(۶۰۰ هزار دلار) است! با توجه به ۱۹ سال زندگی مشترک و پاکی گزارششده او از سال ۲۰۰۶، این بند میتواند منجر به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیون دلار از طرف نیکول کیدمن به کیت اربن شود.
طلاق هنوز نهایی نشده است، زیرا قانون ایالت تنسی حداقل ۹۰ روز زمان نیاز دارد.
نیکول کیدمن و کیت اربن تاکنون دربارهی این جدایی اظهار نظر نکردهاند.