پشت پرده تهدید نتانیاهو توسط ترامپ افشا شد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ سفید اعلام کرد که از طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان جنگ در غزه حمایت می‌کند. هر دو رهبر تأکید کردند که اکنون توپ در زمین حماس است تا این توافق را بپذیرد.
بازی ترامپ بعد از شکست عملیات هالیوودی ترور رهبران حماس | پشت پرده تهدید نتانیاهو توسط ترامپ افشا شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، طرحی که کاخ سفید روز دوشنبه منتشر کرد، شامل روندی مرحله‌به‌مرحله برای پایان جنگ و اداره آینده غزه است.

خبرنگار اکسیوس از پشت پرده رویدادها و تحولات منتهی به توافق ترامپ و نتانیاهو بر سر طرح غزه خبر داده است و نوشته است:

در روزهای پایانی هفته، در کاخ سفید نگرانی پدید آمد که نخست‌وزیر اسرائیل قصد دارد طرح پایان جنگ را رد کند. ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت و گفت‌وگویی سخت با او انجام داد. او هشدار داد: «اگر نپذیری، تنها خواهی ماند.»

زمینه توافق بر سر طرح پایان جنگ غزه که ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید ارائه کرد، سه هفته پیش‌تر فراهم شد؛ زمانی که اسرائیل در قطر عملیاتی برای ترور رهبران حماس انجام داد اما این اقدام ناکام ماند.

در آغاز، مشاوران ترامپ، ویتاکوف و کوشنر، از این حمله وحشت‌زده شدند، اما به‌زودی در دل این بحران فرصتی برای پایان دادن به جنگ دیدند.

ترامپ بخشی از اصلاحاتی را که نتانیاهو خواستار درج در متن شده بود پذیرفت، اما بخش‌هایی دیگر را رد کرد؛ اصلاحاتی که بر حساسیت‌های سیاسی ائتلاف حاکم در اسرائیل متمرکز بود.

ترامپ تأکید کرد که از نتانیاهو نمی‌خواهد که در مسائل امنیتی مصالحه کند، اما تصریح کرده که تغییر متن صرفاً برای حل مشکلات داخلی سیاسی نتانیاهو را نخواهد پذیرفت .

نتانیاهو گفت، اسرائیل تنها پس از امضای توافق، یک «عقب‌نشینی جزئی» انجام خواهد داد و سپس همه گروگان‌های باقی‌مانده آزاد خواهند شد.

او هشدار داد: «اگر حماس توافق را نپذیرد یا به آن عمل نکند، کار را تمام خواهیم کرد.»

این سخنان به‌نظر می‌رسد بیش‌تر برای آرام‌کردن افکار عمومی داخلی و به‌ویژه جناح‌های تندرو در ائتلاف حکومت او بیان شده باشد.

بخش‌های مهم طرح

نیروهای اسرائیلی باید «تا خط توافق‌شده» عقب‌نشینی کنند. پس از این عقب‌نشینی، گروگان‌های باقی‌مانده ظرف ۷۲ ساعت آزاد می‌شوند.
اسرائیل در مقابل صدها زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد.
اعضای حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز و کنار گذاشتن سلاح متعهد شوند، امکان حضور در غزه خواهند داشت.

