مبانی ایران قوی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقابل اندیشه دینی با اندیشههای مادی که نمایندگی آن را فرهنگ غرب و بخصوص دولت ایالات متحده آمریکا بعهده دارد رخ نمائی کرد، پنج دهه از قدمت آن میگذرد این تقابل ریشه در تفکرات استعماری غرب نسبت به شرق خاصه جهان اسلام دارد برای متولیان سرمایه داری غرب ظهور انقلاب اسلامی وبه چالش کشیدن اندیشه و سلطه غرب بسی گران آمد ولذا از زمان پیروزی انقلاب تا کنون یک لحظه در مقابله با این انقلاب کوتاه نیامده و همچنان در سودای بازگشت به دوران سلطه علی الاطلاق خود بر ایران عزیزهستند نگاهی گذرا به پنج دهه حیات جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که این نظام بنا به خصلت فرهنگی و نقش ژئوپلتیک خود بدنبال ساخت ایران مستقل و تاثیر گذار در منطقه بوده است وعملکرد آن نشان میدهد که تاثیر گذاری آن ناشی از قدرت نرم او بوده و هیچگاه دخالت سخت در امور دیگران را پیشه خود نکرده است. غرب که بدرستی آثار و پیامدهای این انقلاب را میدید درصد تقابل و تخاصم در آمد و با اعمال قدرت نرم (تهاجم فرهنگی و جنگ نرم)، قدرت سخت (تهاجم نظامی و تحریمهای اقتصادی) وقدرت هوشمند (ترکیب هدفمند و خردمندانه قدرت نرم وسخت) به گمان خود مانع پشرفت ایران بشود.
باری سلسله اقدامات آمریکا ومتحدین غربی او علیه ایران اسلامی نهایتا به موضوع برنامه هستهای رسید وفرصت ده ساله پیشرفت و توسعه را از ایران گرفت وبر خلاف قوانین بین المللی به کشور ما حمله کردند و تاسیسات هستهای را بمباران و تعدای از دانشمندان، فرماندهان و مردم عزیز را به شهادت رساندند والنهایه با بازیهای سیاسی قطعنامههای تحریمی بین المللی را دوباره مرجوع کردند این رفتارها حاکی ازاین است که ایران همچنان پایدار و مقاوم است وموضوع ایران و آمریکا امری وجودی است نه تعارض منافع، یعنی جمهوری اسلامی با مختصات انقلابی و ایرانی خود در تناقض با سیاستهای استکباری آمریکاست ومانائی آن از راهبرد قدرتمند شدن در مقابل شیطان بزرگ میگذرد به گونهای که هزینه هر اقدام شیطانی او را باید بالا ببرد تا جرات تعدی مجدد در سر نپروراند بنابراین همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند تنها راهبرد مقابله با آمریکا قوی شدن است. یعنی اینکه دارای قدرت ملی بشویم، قدرت ملی به تواناییهای کشور برای دستیابی به اهداف و منافع ملی خود در عرصه داخلی و خارجی گفته میشود. این مفهوم شامل تمامی منابع و ظرفیتهای مادی و معنوی است. بعبارت دیگرسیاست و غلبه، اساسا بر بنیاد قدرت پا میگیردبصورت کلی-زیرمجموعههای آن زیاد است- پایههای مهم قدرت ملی ایران عبارت است از.
۱- فرهنگ ایرانی -اسلامی
فرهنگ ایران بسیار غنی، متمدن و میراث فرهنگی تاریخی ایران، در جهان بیمانند است. مردم ایران نیز آیین فرهنگ خودرا با آگاهی ارج مینهند. ایران به عنوان یک کشور تاریخی، با وجود تغییرات سیاسی، مذهبی و تاریخی، ارتباط عمیق با گذشته خود را حفظ کردهاند. ایران به عنوان یک کشور چند قومیتی شناخته میشود که هر کدام دارای آیینهای ادبی و تاریخی ویژهای نیز هستند که قدمت بسیاری از آنها به سدهها پیش بازمیگردد فرهنگ ایرانی از معدود فرهنگهایی بود که در گذر زمان زبان ویادگارهای فرهنگی خود را حفظ کرده است محور وحدت در جامعه امروز ایرانی همان ارزشهای ایرانی-اسلامی هستند که حفظ و ارتقاء آن از مولفههای قدرت ملی ایرانیان است. از دیدگاه فرهنگی، بخش اعظم تاریخ نوین ایران، به پیوند میان اسلام و میراث فرهنگی ایرانی تعلق گرفت. از زمانی که ایرانیان اسلام را آزادنه پذیرفتند وبا خرد و منطق ایرانی به فهم، توسعه و ماندگاری آن کمک کردند وخدمات متقابل اسلام وایران شکل گرفت واز افتخارات ایرانیان شد فرهنگ ایران با نام اسلام وقران و مکتب اهل بیت ممزوج شد و در سیر تعالی و تکاملی خود مردم مومن، دانشمند، غیور و سلحشور در قرن چهاردهم رامتولد کرد که شرق و غرب را به چالش کشید وبزرگترین انقلاب مردمی-دینی را بوجود آورد پاسداری از این میراث در آموزشهای عمومی و رسمی نباید مغفول برنامه ریزان و مجریان باشد.
۲-قدرت دفاعی-نظامی
مردم شریف ایران در مکتب اسلام آموختهاند که بندگان خدواند متعال هستند ودر حیات فردی و اجتماعی با استفاده از منابع خدادادی بایدهمواره قوی باشند تا خود و حقوق انان با سلطه مستکبران ضایع نشوداز نظر دینی بنا به فرمایش علامه شهید مطهری ره «منشا تمامی قدرتها خداوند است: «ان القوه لله جمیعا» و هیچ قدرتی نیز جز به مشیت الهی و غیر از ناحیهء او پدید نمیآید: «لاقوه الا بالله» قدرت در اسلام به واسطهء قدسیت منبع انتشار، امری مقدس به شمار میآید و با سلب قداست از آن، نامشروع گردیده و به عنوان طاغوت، سرپیچی از آن به هر طریق ممکن، واجب میشود: «ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» اعتقاد به اقتدار مطلق الهی، منحصر به مومنان پرهیزگار نیست، بلکه یک حقیقت دامنه داری است که در تمامی جنبههای ساخت اجتماعی و خصائص فردی مسلمانان تسری داشته و آثار و عوارض خاصی را نیز به دنبال دارد. در اسلام بدون شک دعوت به قدرت و توانایی شده است و نصّ قرآن و احادیث ماست. دیگران هم که در موضوع اسلام مطالعه کردهاند، اسلام را در میان ادیان به این مشخصه شناختهاند که هیچ دینی به اندازهی اسلام پیروان خود را به قوّت و قدرت دعوت نکرده است. ویل دورانت در جلد یازدهم کتاب تاریخ تمدن که اختصاص به تاریخ تمدن اسلام دارد، مینویسد:هیچ دینی به اندازهی اسلام، مردم را به قدرت و قوّت دعوت نکرده است» مجموعه آثار شهید مطهری. ج ۲۳، ص: ۲۶۲. جان کلام درباره قدرت، این ایه شریفه است که حد قدرت نظامی را در برتری موازنه آن به نفع مسلمانان میداند. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ اَلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ». در مقابل دشمن تا آن حد نهاییِ قدرتتان نیرو تهیه کنید که دشمن هرگز نتواند به شما طمع ببندد. تاکید امام خمینی ره در وصیت نامه خویش براین که "قدرت دفاعی کشور باید در هر شرایطی در بهترین و بالاترین سطح باشد" ملهم از این ایه کریمه است. در ارتباط توان نظامی و قدرت ملی نیازبه اقامه برهان نیست همین قدر بس که منافع سیاسی بدون قدرت نظامی قوی بدست نمیآید. حفظ منافع ملی ازراه مذاکره نیزحاصل نمیشود مگر اینکه از نظر نظامی قوی باشید. امادگی نظامی مستلزم فناوری نظامی، رهبری نظامی و کیفت وکمیت نیروهای مسلح میباشد. سرنوشت بسیاری از تمدنها و ملتها را فناوری جنگ تعیین کرده است.
۳-قدرت علمی
قدرت علمی یکی از پایههای اساسی قدرت ملی است علم در این جهان به خودی خود قدرت است، یعنی اقتدار ملی پیوندمفهومی باعلم پیدا کرده است. کشوری که در دانش و علم پیشرو باشد، کشوری که دانشمندانش بدانند چه چیزی میخواهند و چه نقشی در کشور دارند، راه خود رابهتر پیدا میکند. اگر هزار سال پیش مسلمین با دست خالی توانستند دنیا را تحت تاثیر قرار بدهند و امپراتوریهای غرب و شرق را به زانو درآوردند، صرفا بخاطر سلحشوری و جنگ آوری نبود. سلحشوران و جنگاوران در تاریخ کم نبودهاند، اما مسلمین علاوه بر نیروی ایمان با سلاح فرهنگ و تفکر و دانش دنیا را فتح کردند. پیشرفتهای فناورانه که سیمای برجسته عصر کنونی است، اصطلاح پردامنهای است که تنها آهن و پولاد و ابزار میکانیکی را در بر نمیگیرد. بلکه به معنی دانشی انباشتهای از هنر و فن است که چگونگی تولید و بهره برداری را شامل میشود. تکنولوژی در واقع یک پدیده اجتماعی است که عوامل گوناگونی، چون علم، آموزش، توسعه اقتصادی، مدیریت و تحقیق، درجه مهارت فنی مردم و وسایل تولید بستگی دارد. استفاده از این پیشرفتها در حوزه روابط بین الملل به ویژه در زور آزماییهای کشوری امری است معمول و غیر قابل اجتناب. این قاعده همچنان حکمفرماست مسیر هر تحول بزرگی ازمسیر دانش و دانائی میگذرد به گمان نگارنده بمب هستهای بهانهای بیش نیست تا افکار عمومی را از دسترسی ایران به توان علمی ودانش هستهای باز دارند؛ بنابراین اگر میخواهیم قدرتمند شویم، اقتصاد را سامان دهیم، سیاست را درست کنیم، قدرت نظامی را تقویت کنیم و سلامت را توسعه دهیم، به علم نیاز داریم و در غیر این صورت همانند کشورهای استعمارزده باقی خواهیم ماند.
۴-قدرت اقتصادی
قدرت اقتصادی، توانایی کشورها، مشاغل یا افراد برای بهبود استاندارد زندگی است. آزادی آنها را برای تصمیمگیری افزایش میدهد که به تنهایی به نفع خودشان عمل کنند و توانایی هر نیروی خارجی را برای کاهش آزادیشان کاهش میدهد. قدرت خرید جزء مهمی از قدرت اقتصادی است. کشورها، شرکتها و افراد میتوانند با بهبود درآمد خود، قدرت اقتصادی کسب کنند و از این طریق بر ثروت خود بیفزایند. این به آنها اجازه میدهد تا کالاها و خدمات بهتر و بیشتری را برای رفع نیازهای خود خریداری کنند. توانایی اقتصادی کشورها کلید موفقیت در ایجاد رابطه تاثیرگذار و پیشرو میان کشورها به حساب میآید. اقتصاد امروزه به نردبان و ابزار مهمی برای حصول به منافع گسترده تبدیل شده است. اقتدار کشورهای چین، ژاپن و آلمان در جهان بیشتر با وجهه اقتصادی است. روند اعمال قدرت میان کشورها و در حوزه نظام بین الملل نیز از قدرت عریان و زور آزماییهای فیزیکی به رقابت اقتصادی و فنی تغییر شکل یافته است. تقویت قدرت اقتصادی ایران ازجمله مقولات عیان است که حاجت به بیان نیست.
۵-قدرت ناشی از وطن دوستی
وطن از عناوینی است که نزد همه انسانها و نیز در ادیان آسمانی و بخصوص، دین مقدّس اسلام مورد توجّه بوده و از قداست و احترام ویژهای برخوردار است و در آموزههای دینی به محبّت و مهرورزی نسبت به آن سفارش فراوان شده است. عشق به وطن، میلی طبیعی است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است رسول الله ص در حالى که سوار بر ناقه خود در حزوره ایستاده بود خطاب به مکّه ـ فرمود: واللّه، إنّکِ لَخَیرُأرضِ اللّه ِ، وأحَبُّ أرضِ اللّه ِإلَى اللّه ِ، ولَولااُخرِجتُ مِنکِ ما خَرَجتُ. به خدا که تو بهترین زمین خدا هستى و محبوبترین زمین خدا نزد خدایى و اگر مرا از تو بیرون نمى کردند، من به پاى خود بیرون نمى رفتم. امام على ع: عَمُرَتِ البُلدانُ بِحُبِّ الأوطانِ. کشورها با میهن دوستى آباد شدهاند. سرچشمه مهرورزی در باور و اعتقاد هر فرد است و هرگاه وطن با باور فرد هماهنگ و مناسب باشد محبوب او خواهد بود. ایران سرزمین شناخته شده باعلم وفرهنگ وتمدن برای همه جهانیان و مهد پروروش و دلیری برای ایرانیان خاصه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، جوانان غیور و رشید ایران نگذاشتند در پنج دهه گذشته خواب تعدی دشمنان تعبیر شود وایران همچنان مقتدر وسرافرازباقی خواهد ماند انشاالله. والسلام