ساپینتو قربانی باند مخوف استقلال می‌شود/ قمار فرهاد مجیدی روی خاطرات خوش یا انتخاب موقت خسرو حیدری؟

در حالی که نام فرهاد مجیدی بار‌ها از سوی هواداران استقلال فریاد زده می‌شود، اما شاید او در این مقطع حاضر به بازگشت نشود و نخواهد روی خاطرات قهرمانی‌اش با آبی‌ها قمار کند؛ همین مسئله، احتمال سپردن موقت نیمکت به خسرو حیدری را پررنگ کرده است.
ساپینتو قربانی باند مخوف استقلال می‌شود/ قمار فرهاد مجیدی روی خاطرات خوش یا انتخاب موقت خسرو حیدری؟

جلسه مدیران استقلال با ریکاردو ساپینتو می‌تواند پایان کار مربی پرتغالی باشد. آبی‌ها که یکشنبه برابر چادرملو صف‌آرایی می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری در آستانه تغییر نیمکت قرار دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شکست خانگی استقلال برابر المحرق بحرین در ادامه ناکامی‌های این تیم، نیمکت این تیم را به نقطه جوش رسانده است. دومین شکست پیاپی آبی‌ها در سطح دوم لیگ قهرمانان -آن هم پس از شکست سنگین ۷ بر یک برابر الوصل- به شدت جایگاه ریکاردو ساپینتو را متزلزل کرده و مدیران باشگاه را به فکر تغییر انداخته است.

جلسه سرنوشت‌ساز با مرد پرتغالی

باشگاه استقلال بلافاصله پس از شکست مقابل المحرق در اطلاعیه‌ای از برگزاری جلسه‌ای فوری با ساپینتو در روز پنجشنبه خبر داده؛ جلسه‌ای که بسیاری آن را مقدمه برکناری مربی پرتغالی می‌دانند. هواداران عصبانی استقلال چهارشنبه شب و پس از شکست تیم‌شان مقابل المحرق با شعار «حیا کن، رها کن» ساپینتو را بدرقه کردند و در مقابل با تشویق نام فرهاد مجیدی، مطالبه بازگشت آخرین قهرمان نیمکت استقلال را مطرح کردند.

ساپینتو؛ از بازگشت پرشور تا بن‌بست

کمتر از چند ماه پیش، بازگشت ساپینتو به استقلال با استقبال هواداران و مدیران همراه بود. او که در دوره قبلی فوتبال تهاجمی و پرهیجانی را ارائه داده بود، با اشتیاق فراوان به تهران آمد. در ادامه و در اردوی پیش‌فصل تیمش در ترکیه، نخستین شکاف‌ها آشکار شد. ساپینتو به نقل‌وانتقالات ضعیف معترض بود و زمزمه‌هایی مبنی بر اختلاف سرمربی پرتغالی و کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل نیز شنیده می‌شد؛ اینکه سیدورف به نظری جویباری اجازه جذب بازیکنان مدنظر ساپینتو را نمی‌دهد. البته نظری جویباری با شکست استقلال در سوپرجام استعفا کرد و علی تاجرنیا جای او را گرفت و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در ادامه با خرید چند خارجی گران‌قیمت توپ را به زمین ساپینتو انداخت. از همان زمان، سایه توقع قهرمانی بر سر مربی پرتغالی افتاد؛ استقلالی که در سوپرجام به جام نرسید، در شروع لیگ و آسیا هم متزلزل نشان داده است.

بحران نتایج و هزینه‌های میلیاردی

شکست برابر استقلال خوزستان، تساوی‌های متوالی و نمایش ناامیدکننده در لیگ و شکست مقابل الوصل و المحرق در آسیا، صبر هواداران را لبریز کرده است. مدیران استقلال هم می‌دانند که با هزینه دو هزار میلیارد تومانی برای این فصل، ادامه این روند می‌تواند حذف از آسیا و از دست رفتن لیگ را به دنبال داشته باشد. از سوی برخی از جمله علیرضا منصوریان چنین سناریویی مطرح شده که بیش از ۱۰ بازیکن استقلال و سیدورف یک ایجنت مشترک دارند و احتمالاً تعدادی از بازیکنان کم‌کاری می‌کنند تا ساپینتو اخراج شود تا این ایجنت بتواند سرمربی مدنظر خودش را به استقلال بیاورد. اگر مدیران استقلال هم با این سناریو پیش بروند، احتمالاً بهترین زمان برای تغییر -به زعم آن‌ها- تعطیلات فیفادی پس از بازی با چادرملو است؛ فرصتی که در آن شوک تغییر نیمکت، کمترین آسیب را به تیم بزند.

ساپینتو قربانی باند مخوف استقلال می‌شود/ قمار فرهاد مجیدی روی خاطرات خوش یا انتخاب موقت خسرو حیدری؟

فرهاد مجیدی؛ نام هیجان‌انگیز آبی‌ها

بدون تردید محبوب‌ترین گزینه روی میز مدیران، فرهاد مجیدی است. آخرین قهرمانی استقلال در لیگ برتر با هدایت او رقم خورده و بخش بزرگی از هواداران هنوز از او به‌عنوان «پادشاه» یاد می‌کنند. خبرهایی هم از پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به مجیدی به تابناک رسیده، اما بعید است او در این مقطع بخواهد با بازگشت شتابزده روی خاطرات خوش گذشته قمار کند؛ به‌ویژه که اکنون هم در باشگاه البطایح امارات با شرایط پیچیده‌ای روبه‌روست و آینده‌اش هنوز مشخص نیست.

خسرو حیدری؛ گزینه موقت و بی‌حاشیه

در چنین شرایطی محتمل‌ترین سناریو برای استقلال، سپردن موقت نیمکت به خسرو حیدری است؛ چهره‌ای، بی‌حاشیه و از جنس باشگاه که اکنون کنار ساپینتو حضور دارد. او می‌تواند برای بازی با چادرملو تیم را اداره کند تا مدیران فرصت مذاکره با یک سرمربی بزرگ خارجی را پیدا کنند. نقش کلارنس سیدورف، مشاور فنی باشگاه نیز احتمالاً در این انتخاب پررنگ خواهد بود و او مأمور است که گزینه‌های اروپایی قابل دسترس را بررسی کند.

آزمونی سخت برای مدیریت استقلال

در نهایت، ماجرا فقط به برکناری یا ابقای ساپینتو ختم نمی‌شود. استقلال امروز با آزمونی جدی در سطح مدیریت روبه‌روست؛ اینکه آیا می‌تواند میان خواست هواداران، ملاحظات مالی و ضرورت‌های فنی تعادلی برقرار کند یا بار دیگر تصمیمی عجولانه به یک بحران تازه ختم خواهد شد؟ یک چیز مسلم است؛ نیمکت استقلال در آستانه تغییر است و این‌بار بیش از هر زمان دیگری نام فرهاد مجیدی به عنوان شانس نخست مطرح می‌شود، هرچند شاید نه برای همین حالا.

منصف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
0
پاسخ
یوی درون مجموعه تابناک عقده ی عجیبی نسبت به استقلال دارد. کوچکترین فرصتی گیر بیاورد، داغ دل خویش را خالی می کند!!!
