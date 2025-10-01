En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نشست سفرای ایران در ۳ کشور اروپایی با عراقچی + عکس

نشست مشورتی سفرای ایران در برلین، پاریس و لندن امروز با حضور عراقچی در تهران برگزار ‌و آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای و روابط دوجانبه با سه کشور اروپایی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۳۶
| |
800 بازدید

نشست سفرای ایران در ۳ کشور اروپایی با عراقچی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، نشست مشورتی سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس که در پی اقدام غیرمسئولانه این سه کشور در سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل، برای مشورت به تهران فرا خوانده شده‌اند، عصر امروز (چهارشنبه) نهم مهرماه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه، آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای و روابط دوجانبه با سه کشور اروپایی، در پرتوی اقدام ناموجه و غیرقانونی آنها در سوءاستفاده از شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و همچنین تدابیر مناسب جهت صیانت از منافع ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و‌ بین‌المللی و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این جلسه حضور داشتند.

در پی اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی مکانیسم اسنپ‌بک سفرای ایران در این سه کشور برای مشورت به تهران فراخوانده شدند.

سه کشور اروپایی ششم شهریورماه در نامه‌ای به شورای امنیت روند فعال سازی مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران) را کلید زدند و این روند بعد از گذشت ۳۰ روز بامداد یکشنبه ششم مهرماه پایان یافت و ۶ قطعنامه مختومه شده شورای امنیت علیه ایران مجددا بازگشت. اقدامی که ایران آن را غیرحقوقی خواند. وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه هیچ تعهدی برای اعضای سازمان ملل از جمله ایران، در قبال مفاد و سازوکارهای قطعنامه‌های لغو شده ایجاد نمی‌شود، اعلام کرد: به هر تحرکی برای ‌آسیب‌رساندن به منافع و حقوق ملت پاسخ قاطع می‌دهیم.

ایران پیش از این اعلام کرده بود که در صورتی مکانیسم فوق اجرا شود، تفاهم قاهره که ۱۸ شهریورماه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شیوه‌نامه جدید همکاری بین ایران و این نهاد به امضا رسیده، تعلیق خواهد شد،

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه سفرای ایران کشورهای اروپایی اسنپ بک بازگشت تحریم ها خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر راهبرد تروئیکا برابر ایران پس از شکست تهدید تحریم
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها فعال می‌شود؟
بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اقدام اروپا و آمریکا
آغاز رایزنی عراقچی با وزرای خارجه کشور‌های اروپایی + عکس
توئیت مهم عراقچی درباره قطعنامه ۲۲۳۱
روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
جزئیات نامه مشترک ایران، چین و روسیه به شورای امنیت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aTE
tabnak.ir/005aTE