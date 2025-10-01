نشست سفرای ایران در ۳ کشور اروپایی با عراقچی + عکس

نشست مشورتی سفرای ایران در برلین، پاریس و لندن امروز با حضور عراقچی در تهران برگزار ‌و آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای و روابط دوجانبه با سه کشور اروپایی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، نشست مشورتی سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس که در پی اقدام غیرمسئولانه این سه کشور در سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل، برای مشورت به تهران فرا خوانده شده‌اند، عصر امروز (چهارشنبه) نهم مهرماه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه، آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای و روابط دوجانبه با سه کشور اروپایی، در پرتوی اقدام ناموجه و غیرقانونی آنها در سوءاستفاده از شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و همچنین تدابیر مناسب جهت صیانت از منافع ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و‌ بین‌المللی و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این جلسه حضور داشتند.

در پی اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی مکانیسم اسنپ‌بک سفرای ایران در این سه کشور برای مشورت به تهران فراخوانده شدند.

سه کشور اروپایی ششم شهریورماه در نامه‌ای به شورای امنیت روند فعال سازی مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران) را کلید زدند و این روند بعد از گذشت ۳۰ روز بامداد یکشنبه ششم مهرماه پایان یافت و ۶ قطعنامه مختومه شده شورای امنیت علیه ایران مجددا بازگشت. اقدامی که ایران آن را غیرحقوقی خواند. وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه هیچ تعهدی برای اعضای سازمان ملل از جمله ایران، در قبال مفاد و سازوکارهای قطعنامه‌های لغو شده ایجاد نمی‌شود، اعلام کرد: به هر تحرکی برای ‌آسیب‌رساندن به منافع و حقوق ملت پاسخ قاطع می‌دهیم.

ایران پیش از این اعلام کرده بود که در صورتی مکانیسم فوق اجرا شود، تفاهم قاهره که ۱۸ شهریورماه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شیوه‌نامه جدید همکاری بین ایران و این نهاد به امضا رسیده، تعلیق خواهد شد،