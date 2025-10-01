جلسه فوری تاجرنیا با ساپینتو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، استقلال پس از شکست ۷ بر یک مقابل الوصل در هفته اول سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، استقلالی‌ها امیدوار بودند که در بازی هفته دوم مقابل المحرق بحرین شرایط با یک برد خانگی تغییر کند اما اینطور نشد و امشب (چهارشنبه) استقلال با یک گل مغلوب نماینده بحرین شد.

پس از این نتیجه ناامیدکننده، قرار است فردا اعضای هیات مدیره استقلال جلسه‌ای فوری با ریکاردو ساپینتو داشته باشند. با وجود این که گفته می‌شود این جلسه برای بررسی شرایط تیم است اما به نظر می‌رسد که ساپینتو در این جلسه با اولتیماتومی جدی مواجه خواهد شد و حتی احتمال قطع همکاری با او وجود دارد.