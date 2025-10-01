En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این مدل آیفون هم به محصولات قدیمی اپل پیوست

آیفون ۱۱ پرو مکس و اپل واچ سری ۳ رسماً به لیست محصولات قدیمی اپل اضافه شدند.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۲۸
| |
569 بازدید
این مدل آیفون هم به محصولات قدیمی اپل پیوست

به گزارش تابناک و براساس اعلام اپل، آیفون ۱۱ پرو مکس از امروز یک «گوشی قدیمی» محسوب می‌شود. کوپرتینویی‌ها هنوز آیفون ۱۱ پرو را به لیست محصولات قدیمی خود اضافه نکرده‌اند.

آیفون ۱۱ پرو مکس هنوز هم از لحاظ نرم‌افزاری یک گوشی به‌روز محسوب می‌شود و مدتی پیش هم به‌روزرسانی iOS 26 را دریافت کرد؛ اما احتمالاً دوره‌ی پشتیبانی نرم‌افزاری این گوشی به‌زودی پایان می‌یابد.

علاوه‌بر آیفون ۱۱ پرو مکس، ساعت هوشمند اپل واچ سری ۳ هم رسماً به لیست محصولات قدیمی اپل اضافه شد.

طبق رویه‌ی اپل، محصولات زمانی در دسته‌ی قدیمی (Vintage) قرار می‌گیرند که بیش‌ از پنج سال از توقف فروش رسمی آن‌ها گذشته باشد. فروشگاه‌های رسمی و تعمیرکاران مجاز می‌توانند تا دو سال دیگر به ارائه‌ی خدمات تعمیر برای محصولات قدیمی ادامه بدهند.

اگر از توقف فروش رسمی محصولات اپل بیش‌ از هفت سال گذشته باشد، آن دستگاه‌ها در دسته‌ی منسوخ (Obsolete) طبقه‌بندی می‌شوند. معمولاً فروشگاه‌های رسمی اپل و تعمیرکاران مجاز محصولات منسوخ را تعمیر نمی‌کنند؛ اما شاید تعوض برخی قطعه‌ها هنوز امکان‌پذیر باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اپل آیفون آیفون 11 از رده خارج گوشی قدیمی خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوشی‌های پرفروش + راهنمای خرید
چند ساعت کار کنیم تا آیفون ۱۷ بخریم؟
رسوایی رجیستری: سود میلیاردی از باگ سامانه
خرید جنجالی آیفون ۱۷ در دبی +عکس
آیفون ۱۶ برای دومین فصل متوالی پرفروش‌ترین گوشی جهان شد
خبر بد برای خریداران آیفون ۱۷
طراحی آیفون ۱۸ پرو مکس چگونه خواهد بود؟
نقطه ضعف بزرگ آیفون ۱۷ فاش شد
آغاز پیش‌فروش آیفون 17/ تأخیر در تحویل آیفون 17 پرو مکس تا اکتبر
جدول قیمت روز گوشی موبایل 19 شهریور ۱۴۰۴
نگرانی‌ آیفون داران در ایران بالا گرفت
تولید انبوه سری آیفون ۱۷ از هم‌اکنون آغاز شده است
اپل اولین شرکت سه تریلیون دلاری جهان شد
کدهای مخفی آیفون چه کاربردی دارد؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aT6
tabnak.ir/005aT6