حمایت قاطع کریم باقری از وحید هاشمیان

کریم باقری می گوید مدیران باشگاه پرسپولیس در مقطع کنونی نباید از حسین عبدی یا مربیان دیگر برنامه بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۲۵
748 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، برهمین اساس زمزمه هایی به گوش رسید مبنی بر اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس از چند گزینه جدید از جمله حسین عبدی برای جانشینی وحید هاشمیان برنامه گرفته اند.
کریم باقری دستیار معروف وحید هاشمیان ضمن تأیید این ماجرا از مدیران باشگاه پرسپولیس و همین طور هواداران این تیم دعوت می کند که از سرمربی کنونی تیم حمایت کنند و ...

به نظر می رسد شرایط تیم پرسپولیس چندان راضی کننده نباشد. نظر شما چیست؟

مگر در تیم های رقیب همه چیز گل و بلبل است؟

اما تماشاگران پرسپولیس از دقیقه ۸۰ بازی قبل شروع کردند به شعار دادن و...

بازی قبل تر که از دقیقه ۶۰ شروع کردند! من متوجه این داستان نمی شوم. سرمربی جدید آمده و باید به او زمان داد. اینکه شعارهای سرداده شده از روی سکوها عمدی است یا نه، نمی دانم اما در مجموع جالب نیست.

چرا؟

چون وحید (هاشمیان) خیلی زحمت می کشد. او هر روز ساعت ها وقت می گذارد، آنالیز می کند، فیلم حریفان و تیم خودش را می بیند و تا به الان هم نباخته است. چرا باید باشگاه اجازه دهد شایعات گسترش پیدا کند؟

منظور شما برنامه گرفتن از حسین عبدی است؟!

بله، باشگاه نباید از مربیان دیگر برنامه بگیرد چون هنوز سرمربی پرسپولیس وحید هاشمیان است. همه دوستان از جمله حسین عبدی قابل احترام هستند اما اجازه بدهید وحید هاشمیان کارش را با آرامش انجام دهد. باشگاه باید از او حمایت کند نه اینکه آرامش او را بر هم بزند. من هم می دانم باشگاه و رضا درویش تحت فشار هستند اما به خاطر دو مساوی پشت سر هم سرمربی عوض نمی کنند.

برخی ها از جمله محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر معتقدند وحید هاشمیان حرف هایش را عوض کرده است. او در حمایت از رضا درویش گفت که نیازی به بازیکن جدید ندارد اما حالا ...

لطفا خوب دقت کنید! در اردوی ترکیه باشگاه چند بازیکن به وحید معرفی کرد. او هم بالا و پایین کرد و شرایط را سنجید و دو، سه بازیکن را خواست اما باشگاه در آن مقطع عنوان کرد که پول نداریم! وحید باید چه کار می کرد؟!

جدا؟!

بله! یکسری مسائل را هوادار یا شما رسانه ها نمی دانید و علیه وحید هاشمیان موضع می گیرید. آن مقطع گفتند که پول نداریم و حالا می گویند پول داریم و بازیکن بخر! آیا در شرایط کنونی بازیکن آزاد خوب پیدا می شود؟! ما دنبال خرید بازیکن خوب هستیم ولی الان پیدا نمی شود چون بازیکن خوب، تیم دارد. وحید هاشمیان در آن مقطع به خاطر شرایط باشگاه آن مصاحبه را انجام داد و حالا انتظار می رود باشگاه پشت هاشمیان باشد. تیم دو بازی پشت سر هم مساوی کرده و این دلیلی نمی شود که باشگاه دنبال سرمربی جدید یا جانشین هاشمیان باشد.

شما جزو لژیونرهای فوتبال ایران در بوندس لیگا و فوتبال آلمان بوده اید. برخی ها معتقدند سبک آلمانی وحید هاشمیان به درد فوتبال ایران نمی خورد. با این حرف موافقید یا مخالف؟

مگر سبک آلمانی چه اشکالی دارد؟ خیلی از تیم ها در ایران با سیستم چهار، دو، سه، یک بازی می کنند و حالا این شده است سبک آلمانی و محل اعتراض. البته وحید هاشمیان یک مقدار بیشتر از بقیه به نظم و انضباط اهمیت می دهد و حالا می گویند سبک آلمانی است در حالی که نظم و انضباط مهم است چه در آلمان و چه ایران!

شما در بوندس لیگا و فوتبال آلمان بازی کردید. می خواهیم پرسشی خارج از بحث امروز مطرح کنیم. موافقید؟

در خدمتم!

گل شما با پیراهن آرمینیا بیله فلد به تیم ماینتس که یک والی قیچی وار بود مدت هاست به عنوان لوگوی بوندس لیگا انتخاب شده است. در این رابطه صحبتی ندارید؟

آن زمان اصلا متوجه نشدم که چه گلی زده ام و بعدها یک چیزهایی مطرح شد که...

ارنست میدن دروپ آن مقطع سرمربی آرمینیا بیله فلد بود. بعد از بازی با ماینتس و در رختکن حرفی درباره آن گل زیبای شما نزد؟

(باخنده) میدن دروپ آن قدر عبوس و بد اخم بود که اصلا کسی خنده اش را نمی دید. بعد از بازی هم در رختکن حرف خاصی نزد!

اما همبازیان شما آشکارا شگفت زده شده بودند. درست است؟

به هر حال خوشحال بودند اما روحیات آلمانی کمی فرق می کند.

کریم باقری در زمان بازی خیلی بی خیال و ریلکس بود. اگر تجربه الان را داشتید کمی خواهنده و با انگیزه تر بازی نمی کردید؟

به هر حال الان تجربه ای دارم که آن زمان نداشتم. یکسری اشتباهات را آدم در جوانی مرتکب می شود که بعدها می فهمد و شاید من هم اگر تجربه الان را داشتم، تصمیمات دیگری می گرفتم یا جور دیگری بازی می کردم.

برگردیم به پرسپولیس و اینکه به نظر شما نه به عنوان مربی پرسپولیس بلکه یک پرسپولیسی (!) آیا این تیم نیاز به بازیکن جدید دارد؟

۱۰۰ درصد! ما یک مهاجم به عنوان مکمل علی علیپور می خواهیم. علی علیپور عالی کار کرده و هر ۳ گل ما در فصل جدید را زده است اما اگر خدای ناکرده یک روز مصدوم شد تکلیف چیست؟ از آن گذشته اگر ما بخواهیم با دو مهاجم بازی کنم چه می شود؟ البته وحید هاشمیان تحت فشار و به خاطر فضای مجازی بازیکن نمی خرد ولی به هر حال ما نیاز به خرید بازیکن داریم.

راستی آقا کریم! از تیم محبوب شما رئال مادرید چه خبر؟!

هیچی! ۵ گل از آتلتیکو خوردیم دیگر و...

پس حسابی جلوی کُری خوانی پسرتان که بارسایی است کم آوردید؟

فوتبال همین است!

اخبار مربوط به تیم ملی را دنبال می کنید؟

تا حدودی، چه طور؟

بازی های تیم ملی ایران در تورنمنت کافا را دیدید؟

نه! راستش را بخواهید ندیدم اما امیدوارم دو بازی دوستانه آینده به ویژه دیدار با روسیه به تیم ملی کمک کند. به اعتقاد من تیم ملی هر چقدر با تیم های بزرگ تر بازی کند بیشتر سود می برد و مطمئن هستم تفکر امیر قلعه نویی هم همین است.

به عنوان حسن ختام این مصاحبه می خواهیم پیش بینی شما از بازی با گل گهر سیرجان را بدانیم؟

بازی بسیار سختی است اما ما محکوم به برد هستیم.

پرسپولیس کریم باقری وحید هاشمیان سرمربی خرید بازیکن خبر فوری
